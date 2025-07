Clamoroso ritorno al Milan, firma in arrivo: decisivo l’allenatore

Decisione a sorpresa dei rossoneri che hanno deciso di far firmare un nuovo contratto al giocatore: decisiva la volontà dell’allenatore

Negli ultimi anni, il Milan ha sbagliato quasi tutto. Da quando Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno preso in mano la direzione dell’area tecnica in seguito all’allontanamento di Paolo Maldini e Frederic Massara, i rossoneri sono precipitati a picco fino all’ottavo posto della scorsa stagione. Errori di valutazioni che erano evidenti fin dal primo momento a tutti, e il campo lo ha dimostrato dopo pochissimo tempo.

L’arrivo di Igli Tare e quello di Massimiliano Allegri potrebbero aver migliorato la situazione, ma questo mercato continua ad evidenziare grossi problemi della società in alcune scelte, prova evidente del fatto che ci sono lacune ben più profonde e radicate. Fra queste, ad esempio, l’assurda decisione di non rinnovare il contratto di Mattia Liberali, ceduto al Catanzaro gratuitamente con il solito 50% di futura rivendita, formula già vista con Brescianini e con Daniel Maldini. La gestione dei giovani, insomma, rientra nel grande gruppo di decisioni sbagliate e di gestione superficiale.

Milan, Oddo accontentato: il centrocampista resta

A giugno scorso era scaduto anche il contratto di Victor Eletu, un altro giovane della Primavera molto interessante che si era messo in luce negli scorsi anni con Ignazio Abate. Il Milan aveva però deciso di non rinnovare l’accordo con il giocatore, che quindi era alla ricerca di una nuova sistemazione. A grande sorpresa, però, i rossoneri, come annunciato da Gianluca Di Marzio, sono tornati sui loro passi e hanno deciso di riprenderlo.

Eletu infatti firmerà un nuovo contratto con il Milan per due anni. A quanto pare, spiega Luca Bendoni, dietro a questa decisione c’è il ruolo chiave di Massimo Oddo, confermato sulla panchina del Milan Futuro dopo aver quasi salvato i rossoneri (si è dovuto arrendere soltanto ai Play-Off contro la Spal). L’allenatore lo vuole con sé in Serie D ed è riuscito a convincere sia la società che il giocatore a restare e a firmare un nuovo accordo. Mossa a sorpresa quindi da parte dei rossoneri. Eletu riabbraccerà quindi Milanello e la maglia milanista che ha vissuto per tanti anni nel settore giovanile. Il centrocampista sarà quindi uno dei perni del Milan Futuro, che ha come obiettivo ovviamente quello di tornare subito in Lega Pro, dimenticando il primo disastroso anno di vita.