Il prezzo è troppo alto: salta l’affare per il Milan, tutto da rifare

Proprio quando tutto lasciava intendere che l’esito della trattativa sarebbe andato a buon fine, ecco il colpo di scena che spariglia le carte in tavola…

Centravanti cercasi. La priorità attuale del Milan sul mercato è chiara e cristallina. Una punta nuova di pacca da consegnare a mister Allegri e che garantisca sia capacità di manovra che finalizzazione sotto porta. In tal senso ha stupito in positivo la prestazione di Okafor nell’amichevole di Singapore contro i campioni d’Inghilterra del Liverpool.

L’attaccante elvetico si è rivelato una piacevole sorpresa a discapito dei Reds. Nessuno se lo sarebbe aspettato, visti gli ultimi sei mesi passati in prestito a Napoli dove a fatica è riuscito ad essere un comprimario. All’ombra del Vesuvio aveva racimolato la miseria di quattro presenze per un totale di soli trentasei minuti in campo, riuscendo comunque a laurearsi campione d’Italia con gli azzurri.

Vederlo determinante e decisivo contro un avversario di alto rango quale la squadra di Arne Slot ha fatto strabuzzare gli occhi a molti e c’è già chi sogna una sua permanenza in rossonero, cosicché possa trovare una personale rivalsa. Ma chi opera sul mercato, giustamente, non lo fa in balìa delle sensazioni dell’ultimo momento o sull’onda emotiva. Ci vuole acume e raziocinio.

Okafor fuori, Vlahovic saltato: l’attacco milanista è in alto mare

Malgrado la verve realizzativa ritrovata, i piani milanisti su Okafor non sono cambiati. Lo svizzero è destinato a lasciare il club di via Aldo Rossi. Le offerte pervenute per il suo profilo al momento latitano, giusto il Flamengo ha esplicitato un reale interessamento. Tuttavia Okafor desidererebbe rimanere in Europa…

La vera doccia gelata per Tare è tuttavia giunta da Torino. La Juventus ha fissato il prezzo del cartellino di Dusan Vlahovic ad una cifra che si aggira tra i venti e i venticinque milioni. Un esborso ritenuto troppo alto dal Diavolo per quello che è a tutti gli effetti un separato in casa alla corte della Vecchia Signora.

Di tempo per trattare ce ne sarebbe ancora e più passano i giorni più è la Juventus che necessita di trovare una soluzione, di liberarsi di un esubero ormai fuori dal progetto. Tuttavia il Milan, dal suo canto, ha bisogno di un centravanti nell’immediato e non può permettersi di temporeggiare ulteriormente.

Troppo rischioso impostare una stagione sull’idea di Leao centravanti, nell’attesa di piazzare il colpo all’ultimo per concedere a mister Allegri il suo centravanti prediletto. Occorre stringere i tempi, ragion per cui Vlahovic non può più essere considerato un obiettivo. Un affare all’atto pratico saltato, resta il fatto che per modellare il reparto avanzato del Milan ora è tutto da rifare.