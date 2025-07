Jashari, caos totale: la rottura è ufficiale

Ancora una svolta nella trattativa che vede protagonista il centrocampista svizzero: ecco cosa sta accadendo

Rapporti sempre più tesi tra Ardon Jashari e il Club Brugge. Il centrocampista continua a volere a tutti i costi il Milan e non ha smesso di credere nel trasferimento in rossonero.

Così dal Belgio arrivano ulteriori aggiornamenti che fanno capire come la rottura tra il Club Brugge e Ardon Jashari sia davvero totale: come era prevedibile, il calciatore non è tra i convocati della squadra belga per la prossima sfida di campionato. I nerazzurri, dunque, saranno ancora senza il loro centrocampista per la partita contro il Mechelen, in programma alle ore 20:45, in trasferta.

Ardon Jashari sta così vivendo un’estate davvero intensa, in cui non ha smesso di far capire la sua volontà. Lo ha detto chiaramente ai suoi dirigenti, che hanno compreso che in Belgio non ci sarà futuro per lui. Non è un caso se non sia apparso nella foto ufficiale di gruppo di inizio stagione e se il suo nome non compaia sugli armadietti degli spogliatoi. I rapporti tra Ardon Jashari e il Club Brugge sono, dunque, sempre più tesi e non c’è alternativa alla cessione.

Milan, attesa infinita: la posizione del Club Brugge

Il Milan resta dunque in attesa che il Club Brugge liberi Ardon Jashari, direzione Italia. Al momento però il club belga continua a far muro. La volontà sarebbe stata quella di vendere il centrocampista a chiunque, meno che al Diavolo.

🇨🇭🔵⚫️ In recent days, Chelsea FC & Bayer Leverkusen launched move for Ardon Jashari! #CFC planning an offer to Club Brugge, while Bayer 04 wanted to make him a replacement for Granit Xhaka. 🔴⚫️ Jashari’s response:

“My sole, unique and definitive option is… AC Milan!” #mercato pic.twitter.com/lMQGhFugQV — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 31, 2025

In questi giorni così, come racconta sul proprio profilo X, Sacha Tavolieri, che conosce molto bene le dinamiche del calcio belga, il Chelsea e il Bayer Leverkusen hanno pensato seriamente a mettere le mani su Ardon Jashari.

Facile pensare che il club inglese riuscirebbe senza molti problemi ad accontentare le richieste del Club Brugge, ma il giocatore avrebbe ribadito la volontà di trasferirsi al Milan: “La mia unica, sola e definitiva opzione è… il Milan!”, riporta il giornalista. Non resta che attendere il prossimo capitolo di questa storia infinita.