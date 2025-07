Stipendio da 5 milioni: firma col Milan, ci siamo

Il Milan è pronto ad annunciare un importante firma: nuovo contratto e stipendio più alto, l’annuncio potrebbe arrivare a breve.

Siamo in una fase molto delicata del calciomercato. Luglio è finito e, dopo Pervis Estupinan, il Milan non ha fatto altre operazioni: né in entrata e né in uscita. La rosa è ancora piena zeppa di lacune: Allegri, in questo Pre Season Tour, sta facendo un po’ di prove tattiche per capire qual è il vestito migliore per la sua squadra. Abbiamo visto i rossoneri con il 5-4-1 ma anche con il 4-4-2, oggi contro il Perth il sistema dovrebbe essere quello annunciato prima dell’inizio del ritiro: 4-3-3. Ma sono soltanto numeri e prove anche a causa dei vuoti della squadra.

Ad esempio, il Milan ad oggi, a pochi giorni dal primo impegno ufficiale, non ha ancora un terzino destro né attaccanti oltre a Gimenez. Senza dimenticare i tanti esuberi che Tare ancora non è riuscito a piazzare. Il tempo stringe e la sensazione è che il lavoro resterà inevitabilmente incompleto. Allegri però può puntare sui punti fermi e fra questi c’è senza ombra di dubbio Christian Pulisic.

Rinnovo col Milan ad un passo, ci siamo

Dopo la fine della scorsa stagione, qualche indiscrezione sul suo futuro c’era. Si era parlato di un interesse dall’Arabia Saudita oltre che della solita Premier League. Mesi fa, ad inizio anno, c’erano i margini per un rinnovo di contratto: come accaduto per Maignan, però, qualcosa è andato storto e alla fine l’americano non ha firmato. E c’è chi diceva che si era preso del tempo per capire in che direzione andava il progetto rossonero.

A quanto pare l’arrivo di Allegri e gli ultimi cambiamenti lo hanno convinto perché, come scrive Tuttosport, Pulisic è di nuovo ad un passo dal rinnovo di contratto. L’ex Chelsea potrebbe a breve firmare un nuovo accordo fino al 2029 e con un ingaggio più alto: dagli attuali 4 milioni ai 5, avvicinandosi così in maniera concreta a Rafael Leao, il più pagato della rosa. Un premio assolutamente meritato per un giocatore che ha sempre manutenuto altissima l’asticella del rendimento nonostante il disastro tecnico confezionato da Furlani e Moncada. I problemi della squadra, evidenti a tutti, non hanno intaccato le sue prestazioni, sempre di alto livello per impegno, dedizione, gol e assist. Ora punta a confermarsi un pilastro anche con Allegri, e con un nuovo importante contratto che allontana le voci di mercato. Ma non bisogna mai dimenticare che il Milan, come dimostra il caso Reijnders, è sempre apertissimo a cessioni importanti alle cifra giuste, a prescindere dai rinnovi.