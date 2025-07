Vlahovic al Milan col clamoroso scambio: Tare esulta due volte

Il Milan punta l’attaccante serbo della Juventus: ecco l’idea per acquistare il giocatore dai bianconeri. Il punto della situazione

In attesa di novità dal Belgio per Ardon Jashari, Igli Tare sta lavorando al mercato in uscita. Sono d’altronde diversi i calciatori che vanno ancora venduti. Nelle ultime ore così si è tornati a parlare di Yunus Musah in orbita Napoli. Non sono arrivate conferme in merito, ma l’americano resta sul mercato: il desiderio di Giorgio Furlani è quello di incassare una cifra superiore ai 25 milioni di euro.

Tra i calciatori volati in tournée che potrebbero salutare presto il gruppo ci sono anche Noah Okafor e Samu Chukwueze: per lo svizzero sono arrivate richieste dalla Serie A, ma nulla di davvero concreto; per il nigeriano, invece, è tornato a farsi avanti il Fulham. Ci sono poi Terracciano e Bondo, che hanno offerte dall’Italia in prestito.

Le urgenze, però, sono rappresentate da altri calciatori, da quegli elementi che di fatto sono fuori rosa: Yacine Adli e Ismael Bennacer. Per il francese, che ha detto no a Russia e Qatar, può esserci ancora il nostro campionato. Dopo la Fiorentina, ci sta pensando seriamente infatti, il Torino e il Sassuolo.

Per quanto riguarda l’algerino, che continua a sperare di far ritorno al Marsiglia (lo vuole solo in prestito), si è fatto avanti l’Al Ittihad, pronto a mettere sul piatto una decina di milioni di euro. Il giocatore, però, sta prendendo tempo. Chissà che il cambio di agente non velocizzi il suo addio al Milan.

Milan, clamoroso scambio con la Juventus per il colpo Vlahovic

Nel frattempo, però, è emersa una clamorosa idea di calciomercato. E’ La Repubblica a scrivere di una proposta formulata dal Milan, per strappare Dusan Vlahovic alla Juventus. I rossoneri – si può leggere – avrebbero messo sul piatto ben dieci milioni di euro più il cartellino di Ismael Bennacer.Â

Risposta fredda da parte dei bianconeri, ma chissà che più avanti questa idea non decolli. Per il Milan sarebbe certamente più facile accogliere il serbo, rinunciando ad un giocatore che percepisce ben oltre 4 milioni di euro netti a stagione.Â

Vlahovic, dunque, è una delle priorità del calciomercato del Milan. Agosto ormai è alle porte e Igli Tare è pronto ad affondare per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo centravanti