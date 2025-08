Milan, il bomber dalla Francia: è una sorpresa assoluta

Le ultime sull’attacco rossonero: nome nuovo dalla Francia. C’è però la concorrenza di un club spagnolo e uno inglese

Diciotto goal e quattro assist in trentaquattro partite. Sono questi i numeri dell’ultimo attaccante finito nel mirino del Milan. Gioca in Ligue 1 e Transfermarkt lo valuta 22 milioni di euro. In realtà, la richiesta del suo club è leggermente più alta, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la punta francese, che lo scorso 20 gennaio ha compiuto 23 anni, è tra i profili seguiti dalla dirigenza rossonera.

Stiamo parlando di Arnaud Kalimuendo, attaccante del Rennes, che può giocare anche sugli esterni. E’ lui il nome nuovo per il reparto offensivo del Milan. Secondo Fabrizio Romano, sul giocatore ci sarebbero soprattutto Villarreal e Brentford: “Entrambe hanno avuto contatti per essere informati sulle condizioni dell’affare per il calciatore francese. È un giocatore da tenere d’occhio questo mese, con concrete possibilità di trasferimento”.

Arnaud Kalimuendo potrebbe dunque essere solamente uno dei tanti nomi fatti in questi in giorni. Uno dei tanti nomi che si va ad inserire in una lista davvero infinita del Milan che ha l’obbligo di acquistare un nuovo centravanti. Nel frattempo Massimiliano Allegri, privo anche di Santiago Gimenez, che tornerà solamente la prossima settimana, ha dovuto arrangiarsi.

Milan, da Leao e Okafor al nuovo bomber: il punto sul centravanti

Così nella tournée, in cui il Diavolo ha sfidato Arsenal, Liverpool e gli australiani del Perth Glory, il riferimento in avanti è stato Rafa Leao. Una scelta che ha dato i suoi frutti, facendo sorridere i tifosi. Tifosi che hanno potuto ammirare anche le prestazioni di Noah Okafor.

Il tecnico livornese gli ha concesso spazio e le risposte sono state più che positive. Due doppiette e atteggiamento giusto, che hanno portato il Milan a riflettere sulla sua posizione. Se fino a qualche giorno fa l’ex Napoli era pronto a partire ad ogni costo, oggi non è più così. Serve una proposta convincente da 15-20 milioni di euro. Niente prestiti con diritto di riscatto.

Servono garanzie. Noah Okafor può essere quella seconda/prima punta utile all’interno della rosa di Massimiliano Allegri, ma il centravanti resta un obiettivo da raggiungere. Attenzione così a Dusan Vlahovic. Il suo nome continua a rimanere il più credibile, ma serve aspettare. Da metà agosto avrà inizio la missione bomber e il serbo può davvero essere il profilo giusto.