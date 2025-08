Niente Vlahovic, Tare cambia obiettivo: affare a sorpresa

I rossoneri potrebbero mollare la pista Vlahovic, troppo complicata per costi: Tare ha già pronta l’alternativa

L’attacco del Milan ha bisogno di rinforzi. Ad oggi, l’ultimo a disposizione è Santiago Gimenez. Lorenzo Colombo è stato ceduto in prestito al Genoa mentre Noah Okafor, che ha fatto molto bene in questo Pre Season Tour, non rientra nel progetto di Allegri. Qualche tifoso, in seguito alle buone prestazioni offerte dallo svizzero, sui social ha ipotizzato una conferma, ma Tare e Furlani sfrutteranno questo fattore per cederlo prima e per cederlo meglio. Da tempo su di lui c’è il Bologna, con il quale c’è un buon rapporto dopo l’operazione Tommaso Pobega.

I rossoblu hanno mostrato interesse anche per Filippo Terracciano, che è conteso anche dalla Cremonese: la squadra neopromossa ha già un accordo col Milan e adesso sta al giocatore decidere, visto che c’è anche l’ipotesi di un ritorno all’Hellas Verona. Un’altra squadra che ha mostrato interesse per Okafor è il Lecce, con Corvino che sogna il grande acquisto dopo aver già preso Francesco Camarda. E chissà che con i pugliesi non possano nascere le condizioni per un clamoroso scambio.

Milan, l’attaccante arriva dal Lecce: l’ultima idea di Tare

A proposito di attaccanti, il Milan ha messo il mirino su Dusan Vlahovic, centravanti in rotta e quindi in uscita dalla Juventus. I bianconeri lo vogliono mandar via anche a causa di quel contratto che, nel corso degli ultimi anni, nonostante uno scarso rendimento, ha visto aumentare lo stipendio del serbo fino agli attuali 12 milioni. Soldi che la Juve non può più permettersi dopo aver intrapreso con la scelta di Comolli un percorso di revisione dei conti e di auto sostenibilità.

L’affare Vlahovic però presenta diverse insidie. Innanzitutto, la Juve per cederlo chiedere 20 milioni, che il Milan considera troppi e per questo vuole aspettare l’ultima parte di agosto per provare ad abbassare ulteriormente la cifra. Ma c’è anche la questione stipendio: i rossoneri, ovviamente, non possono in alcun modo sostenere uno stipendio così alto e quindi gli offriranno la metà e a quel punto Vlahovic deve decidere se fare questo passo o meno. Insomma, è un’operazione difficile e che non è così scontata. Ecco perché si riflette anche sulle alternative e una di queste può arrivare proprio dal Lecce. Occhio infatti a Krstovic, reduce da stagioni importanti in Serie A: Allegri vuole un bomber d’area di rigore, come lo è anche Gimenez, che sappia lavorare con la squadra e partecipare alla manovra. Tare ha parlato di un giocatore alla Giroud: di certo il montenegrino non ha la qualità del francese, ma è un giocatore con caratteristiche interessanti.