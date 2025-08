L’annuncio è una mazzata, l’affare è saltato di nuovo: tutto da rifare per il Milan

Il calciomercato del Milan, nonostante i diversi colpi conclusi sia in entrata che in uscita, non si è dimostrato semplice per i rossoneri che stanno facendo fatica a portare a termine diverse operazioni.

Se la telenovela Jashari non sembra debba avere una conclusione a stretto giro di posta, non appaiono semplici anche altre operazioni in uscita per il Milan che rischia di veder saltare nuovamente una cessione.

Massimiliano Allegri è stato chiaro con la dirigenza chiedendo uno sfoltimento della rosa che al momento appare troppo ampia per affrontare una stagione senza coppe europee. La necessità primaria del club è infatti quella di trovare una sistemazione a chi non rientra nei piani del tecnico e in queste ore Igli Tare sta cercando di chiudere diverse cessioni. Le cessioni saranno necessarie per provare a chiudere anche altri colpi in entrata e provare a migliorare l’organico presente a Milanello.

Calciomercato Milan, salta di nuovo una cessione: rossoneri affranti

Yunus Musah non sembra rientrare nei piani del Milan per la stagione che sta per cominciare e si sta cercando una sistemazione per il mediano. Vicino al Napoli alcune settimane fa, l’affare con i partenopei si è arenato e lo stesso sta accadendo con il Nottingham Forest che aveva dimostrato interesse nei giorni scorsi.

Stando a quanto affermato da Matteo Moretto tramite il canale Youtube di Fabrizio Romano, il Nottingham Forest non sarebbe intenzionato ancora a stringere per il centrocampista statunitense: “Il club inglese al momento è concentrato su altre operazioni per quello che riguarda il centrocampo. Yunus Musah non è una priorità per il Nottingham Forest al momento, vedremo se cambieranno le cose”.

Un annuncio che sembra allontanare l’imminente cessione di Musah che viene valutato dal Milan circa 25 milioni di euro. Non è da escludere che il club possa dare l’ok anche ad una partenza in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro più bonus andando a riaprire un discorso anche con il Napoli. Antonio Conte ha dimostrato interesse per il centrocampista americano e lo tiene sempre nel mirino.

Chi potrebbe partire in mezzo al campo è Warren Bondo, mediano francese che non ha avuto fortuna finora al Milan. L’ex Monza, giunto in rossonero durante gli ultimi giorni del mercato invernale, non ha trovato spazio per via degli infortuni che lo hanno colpito ed ora potrebbe salutare in prestito per trovare maggiore continuità.