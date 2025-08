Milan, è fatta per il quinto acquisto: affare in chiusura

Il Milan si prepara a chiudere il quinto acquisto di questa sessione di mercato: ci siamo per il via libera definitivo, accordo ad un passo

La ricerca del terzino destro per il Milan potrebbe essere arrivata finalmente alla fine. Lo scorso giugno, Furlani e Tare hanno scelto di non riscattare Kyle Walker, un giocatore che sarebbe sicuramente tornato utile ad Allegri soprattutto in una fase in cui non c’erano altri giocatori in quel ruolo. Emerson Royal non è mai stato nella testa né della società e né dell’allenatore per la prossima stagione, nonostante l’investimento da quasi 20 milioni soltanto un anno fa (dopo una lunga trattativa): anche lui è andato via, ceduto al Flamengo per 9 milioni.

Allegri quindi ha disputato l’intera tournée senza un giocatore in quel ruolo, rimediando con Tomori, con Terracciano o con Saelemaekers quinto di difesa. Per lungo tempo, il Milan ha seguito Guela Doué dello Strasburgo, ma le richieste molto alte hanno sempre complicato la situazione. Nelle ultime ore sembra che i rossoneri abbiano deciso di mettere da parte l’idea francese e ha cambiato del tutto strategia: Furlani ha deciso di cambiare budget per il ruolo e ora l’obiettivo numero uno, in chiusura, arriva dalla Svizzera.

Milan-Athekame, ci siamo: i dettagli

In queste ore infatti il Milan ha accelerato la trattativa con lo Young Boys per l’acquisto di Athekame, promettente terzino classe 2004 dotato di grandi doti fisiche e buone qualità tecniche, con anche una buona affidabilità per quanto riguarda la fase difensiva. La richiesta degli svizzeri è di 10 milioni, la prima offerta del Milan è di 7 milioni: una piccola distanza che verrà molto probabilmente colmata senza problemi.

Come confermato poco fa da Matteo Moretto, la trattativa è praticamente in chiusura: entro mercoledì potrebbe arrivare il via libera definitivo per il passaggio del giovane terzino a Milano. A partire da domani, quindi, in seguito ad un summit con Furlani, Allegri e Tare (dopo il rientro in Italia dal tour fra Singapore, Hong Kong e Perth), l’operazione subirà un’accelerata definitiva per arrivare ad un accordo e chiudere l’affare. I rossoneri avevano pensato anche a delle alternative: ad esempio, a Tare piace e non poco anche Arnau Martinez del Girona, ma è Athekame il primo obiettivo adesso ed è davvero vicino. Insomma, il Milan sta per risolvere questo problema: anche in questo caso, come accaduto per la corsia di sinistra, il club si è fatto trovare impreparato e con le idee poco chiare, ma l’importante è essere arrivati ad una svolta.