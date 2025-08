Milan, è già bocciato: “Come l’Udinese. Aggrappati ad Allegri”

Al 3 agosto le idee dei tifosi del Milan appaiono alquanto chiare: vediamo un po’ la situazione in vista del possibile nuovo affare

Il popolo rossonero non è soddisfatto del mercato giocatori fin qui svolto da Igli Tare e Giorgio Furlani. Sono andati via due pezzi da novanta come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders e sono arrivati Luka Modric, Samuele Ricci ed Estupinan.

In pochi credono che il gruppo al momento sia più forte rispetto a quello dello scorso anno, ma la campagna estiva non è fortunatamente finita. L’arrivo di Massimiliano Allegri, dopo Igli Tare, però, fa ben sperare i tifosi del Milan. Ormai la stragrande maggioranza dei sostenitori del Diavolo è convinta che il livornese sia la persona giusta. Il suo arrivo, a cui in molti si aggrappano, poco convinti da tutto il resto, è dunque promosso a pieni voti da tutti.

Le difficoltà che si stanno riscontrando nel mercato, come detto, sta facendo venire più di un dubbio al mondo rossonero. Così il possibile acquisto di un calciatore come Athekame, che quasi nessuno conosce, ha scatenato i tifosi sui social.

Colpo Athekame e caos social, tifosi perplessi

C’è chi critica tale scelta, accusando chi gestisce il Milan di fare acquisti ormai come l’Udinese, ma allo stesso tempo c’è chi invita ad attendere prima di giudicare.

La vera domanda è perché dobbiamo ridurci a comprare giocatori da 7 milioni come l’udinese di turno dopo aver incassato 100 milioni e aver venduto il nostro miglior giocatore? — Fabio (@Anselmoo_f) August 2, 2025

luca mi spieghi come si può andare su un terzini che lo valutava l’Udinese come panchinaro? — giu (@giustacce) August 2, 2025

Questo anche per un Udinese sarebbe uno dei calciomercati più disastrosi della loro storia, figuriamoci per il Milan. Per le puttane e i figli di troia che stanno zitti, tutto normale pero. furlani vai via uomo di merda https://t.co/z6rmMK94Ex — rainer 🇦🇱 (@theomania19) August 3, 2025

C’è chi lo definisce pippone, chi imbarazzante, chi incognita e chi “Actimel” come Archie “Charlie” Brown.#Athekame non è nulla di tutto ciò. Come fa un terzino di 20 anni a essere già etichettato come scarso. Lo svizzero è semplicemente giovane, acerbo, inesperto, ma non… pic.twitter.com/qdyZwsshaC — Mattia Giangaspero (@MGiangaspero) August 2, 2025

Compriamo Estupiñán, un terzino con esperienza in PL ed Europa, e si prende insulti perché meglio Gutiérrez, un giovane di prospettiva da formare. Prendiamo Athekame, un giovane di prospettiva da formare, e fa schifo perché meglio quello con esperienza. FATE PACE COL CERVELLO. — ❤️🖤Fatina🧚‍♀️Mutante_ 💚🤍❤️ (@MutantFairy_) August 3, 2025

Sto Athekame comunque non sembra neanche male. Sicuramente meglio di Charlie Brown … Però se qui avete seguito tutti il campionato svizzero mi fido degli scout del Milan X che l’hanno già bollato eventualmente arrivasse — Nɪᴄᴄᴏʟᴏ̀ Pᴀᴄᴇʟʟᴀ (@NiccoloPacella) August 3, 2025

La verità Ale che il tifoso milanista si accontenta della mediocrità. Forse l’ottavo posto della passata stagione è già stato dimenticato.

Ripeto la mia unica speranza a cui mi aggrappo quest’anno è Allegri. https://t.co/dbXI3TC58h — Stefano Giustini – Alobrasil (@AloBrasil1974) August 2, 2025

Così in pochi sono felici del possibile acquisto di Athekame. Nel pessimismo generale, l’unica luce davvero forte è quella di Massimiliano Allegri. Il popolo rossonero, dunque, si aggrappa al suo condottiero per venir fuori dalle sabbie mobili di un ottavo posto alquanto deludente.