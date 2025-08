Colpo in attacco, proposto al Milan un grande nome: i dettagli

Ai rossoneri è stato proposto un grande giocatore per il colpo in attacco: come stanno le cose e tutti i dettagli

Il Milan è concentrato in queste ore a chiudere la questione terzino destro. Zachary Athekame è diventato il primo obiettivo adesso: prima offerta allo Young Boys da 7 milioni respinta, ma a metà settimana potrebbe arrivare l’accordo fra le parti e la firma del giocatore classe 2004. Dopo aver provato a prendere Pubill e Doué, e dopo aver fatto un pensiero anche a Singo del Monaco, alla fine la società ha ripiegato su un giocatore diverso per caratteristiche, per età e per costi. Archiviata la questione, che come detto dovrebbe risolversi entro pochi giorni, il Milan penserà poi all’attacco.

Al momento, il reparto è composto soltanto da Santiago Gimenez, considerato che Noah Okafor non rientra nel progetto tecnico di Allegri e che sarà presto ceduto. Il messicano è tornato a Milano in questi giorni e riprenderà gli allenamenti domani con il resto della squadra. Allegri e Tare non sembrano del tutto convinti del messicano e per questo stanno cercando un altro attaccante, con Dusan Vlahovic primo obiettivo.

Nunez-Milan, facciamo chiarezza: cosa è successo

Anche in questo caso, il Milan cercherà delle opportunità. E Vlahovic lo è, considerando che è ormai in totale rottura con la Juventus e vuole cambiare aria ad un solo anno dalla scadenza. L’ostacolo sono i costi: i bianconeri chiedono almeno 15-20 milioni per lasciarlo partire e lui ha uno stipendio impensabile per le casse rossonere da circa 12 milioni. Per il Milan, Vlahovic è un’occasione da provare a cogliere negli ultimi giorni di agosto, quando la Juventus, presumibilmente, abbasserà le richieste pur di liberarsene.

In questi giorni si è parlato molto anche di Darwin Nunez. A farlo è stato Gianluca Di Marzio, che ha rivelato di contatti fra le parti per provare ad arrivare un accordo. L’indiscrezione purtroppo non ha trovato conferme e oggi è stato Fabrizio Romano a fare luce sulla questione. L’uruguagio è stato effettivamente proposto ai rossoneri, che hanno poi fatto le loro valutazioni in riferimento ai costi dell’operazione: il Liverpool chiede 65 milioni per la cessione, oltre alla solita questione stipendio. Di fronte a queste cifre, il Milan è tagliato fuori a prescindere e non ha fatto alcun tipo di offerta al momento. La squadra più vicina ad acquistare Nunez è l’Al Hilal di Simone Inzaghi e Theo Hernandez, che di questi problemi non ne hanno. Insomma, Nunez non può essere un obiettivo del Milan e non arriverà. I rossoneri faranno un tentativo con Vlahovic o altrimenti ripiegheranno su un giocatore alla Athekame: giovane, di prospettiva e che costi poco.