Doppio colpo dai campioni in carica, Milan pigliatutto

La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri non è ancora completa e la società del Milan è al lavoro per cercare di chiudere gli ultimi colpi necessari.

Igli Tare, sempre in contatto sia con Massimiliano Allegri che con Giorgio Furlani, sta cercando di trovare le pedine da inserire nello scacchiere rossonero e migliorare la rosa del club.

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare in casa Milan due nomi che stanno facendo sognare i tifosi rossoneri. Due calciatori che, se dovessero arrivare in una stagione durante la quale il Milan disputerà solamente il campionato, potrebbero fare la differenza in Serie A. La dirigenza del Milan è intenzionata a provare a chiudere quanto prima ma non è da escludere che almeno uno dei due affari possa concludersi positivamente solo durante le ultime ore della sessione di mercato estiva.

Il Milan tenta il doppio colpo: assalto in casa Liverpool

Darwin Nunez e Federico Chiesa sono nel mirino del Milan in vista della stagione che sta per prendere il via. I rossoneri sono intenzionati a regalare a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante centrale che possa alternarsi con Santiago Gimenez e l’uruguaiano sembra essere in pole considerate le difficoltà nell’arrivare a Dusan Vlahovic.

In queste ore il Milan avrebbe avuto i primi contatti con il Liverpool e l’entourage del centravanti per capire la fattibilità dell’affare. Il classe 1999 piace molto a Massimiliano Allegri che è convinto di poterne rilanciare la carriera dopo un’annata non straordinaria, a livello personale, con la maglia dei Reds.

Per quello che riguarda Federico Chiesa la speranza del Milan è quella di riuscire a chiudere il colpo in prestito con diritto di riscatto ma i campioni in carica della Premier League vogliono prendere in considerazione solamente offerte a titolo definitivo. La concorrenza per l’ex calciatore della Juventus non manca con il Napoli, il Bologna e la Roma che sono pronti a fare un tentativo per il classe 1997, deciso a tornare in Italia per provare a conquistare un posto in nazionale.

Due affari non semplici ma per i quali il Milan ha intenzione di provarci in questo mese scarso che manca alla fine del calciomercato estivo. I rossoneri sono pronti ad allacciare i contatti con il Liverpool per capire se ci siano i margini per chiudere almeno uno dei due affari già nei prossimi giorni. Se non dovesse andare in porto l’affare Nunez il Milan proverebbe a tornare su Vlahovic anche se l’alto ingaggio del serbo sta complicando l’affare.