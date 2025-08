Milan, visite e firma: tutto fatto per il centrocampista

Le ultimissime sul giocatore. Ormai si attende solamente l’annuncio ufficiale dopo l’inter che lo porterà a mettere nero su bianco

Sono le ore di Ardon Jashari. In questa settimana si dovrebbe scrivere la parola fine su una telenovela davvero infinita. Il centrocampista è atteso da un confronto con il presidente del Club Brugge, con l’obiettivo di ottenere il via libera al trasferimento al Milan.

I rossoneri difficilmente rilanceranno, ritenendo più che congrua la proposta da 33,5 milioni di euro più 4,5 milioni di bonus messa sul piatto due domeniche fa. Un’offerta con la quale il Diavolo pensava di aver soddisfatto le richieste dei belgi, che secondo gli agenti avrebbero dovuto liberare Jashari qualora si fosse superata la cifra per loro record di 32,5 milioni.

Così non è stato. Il Milan non è squadra gradita al Club Brugge, che preferirebbe cedere altrove il calciatore. Jashari, però, si è promesso sposo del Diavolo e non ha alcuna intenzione di accettare altre proposte anche più ricche. Il braccio di ferro tra le parti, però, è destinato a concludersi nelle prossime ore.

Milan, movimenti a centrocampo: attesa per la firma

Senza il via libera il Milan virerà verso altri obiettivi. Il centrocampo così, nonostante gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci, continua essere il reparto in cui ci sono più movimenti. Dopo l’addio di Tijjani Reijnders, c’è un altro calciatore che oggi saluterà il Diavolo.

Stiamo parlando di Comotto. Per il giovane tra Milan e Spezia è tutto fatto da tempo: il giocatore classe 2008 si trasferirà in Liguria in prestito secco. Come successo già con Camarda al Lecce, il club di Serie B verrà incentivato nel far giocare il centrocampista.

Oggi svolgerà le visite mediche prima di mettere nero su bianco. Una cessione quella di Comotto, che i tifosi del Milan accolgono positivamente vista la formula. Non può essere lo stesso per Mattia Liberali, che lascia il Diavolo a titolo definitivo per trasferirsi al Catanzaro (ci sarà anche il 50% sulla futura rivendita)

Per quanto riguarda il centrocampo, i movimenti saranno ancora parecchi soprattutto in uscita. Il Milan, infatti, deve trovare una sistemazione anche a Ismael Benancer e Yacine Adli, fuori dal progetto di Massimiliano Allegri. C’è anche Yunus Musah, destinato a salutare, ma serve una proposta da almeno 25 milioni di euro. Bondo, infine, può dire addio con la formula del prestito.