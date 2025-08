Il Barcellona lo sta svendendo: pronto a volare al Milan

Il Milan ha bisogno anche di un altro difensore centrale: un’opportunità di mercato potrebbe arrivare dal Barcellona Sono ore frementi per il calciomercato rossonero. Nelle ultime ore, il Milan ha accelerato per l’acquisto di Ardon Jashari: la trattativa si è sbloccata e adesso si può finalmente arrivare ad una chiusura. Dopo due mesi di trattative, il centrocampista è davvero vicinissimo: si dovrebbe fare alle cifre dell’ultima offerta di Tare e Furlani, che raggiunge i 37 milioni totali fra parte fissa più bonus. Jashari si aggiunge quindi a Ricci e Modric (presentato nella giornata di ieri in conferenza stampa) a completare il reparto, adesso è necessario occuparsi degli altri. Ad esempio, il Milan ha bisogno di un attaccante: Gimenez è l’unico disponibile in rosa, con Colombo passato al Genoa e Okafor in uscita, e si cerca Dusan Vlahovic. In difesa, invece, priorità al terzino destro, con Athekame sempre più vicino. Non dispiacerebbe ad Allegri avere anche un altro centrale, soprattutto se si dovesse andare avanti con la difesa a tre, e un’opportunità potrebbe arrivare dal Barcellona. Dal Barcellona al Milan, idea per la difesa Il Milan, ad oggi, ha Gabbia, Thiaw, Pavlovic e Tomori. Di questi quattro, nessuno al momento è in uscita. C’è l’interessamento del Newcastle per il difensore tedesco, come un anno fa, ma per adesso non sono arrivate offerte. I rossoneri chiedono almeno 35 milioni per venderlo in Premier League (dieci milioni in meno rispetto a quanto pattuito col Como durante il mese di giugno).

A questi quattro, potrebbe aggiungersi anche Davide Bartesaghi come braccetto di sinistra, ruolo disegnato su misura per lui e per le sue caratteristiche. Ma se l’idea di Allegri è di continuare a puntare su una difesa a cinque, un altro centrale di maggior affidabilità potrebbe essere molto utile. Dal Barcellona è in uscita Andreas Christensen, difensore danese in scadenza di contratto a giugno 2026. Secondo quanto riportato in Spagna, i blaugrana stanno facendo di tutto per sbarazzarsene, così da liberare spazio in rosa e nel bilancio. Il Milan potrebbe quindi acquistarlo a prezzo di saldo e regalare così ad Allegri un difensore di ottimo livello e con esperienza internazionale. Christensen, che ha giocato anche col Chelsea prima di andare in Spagna, è un perno della Danimarca da diversi anni. Porterebbe a Milanello un salto di qualità sotto tutti i punti di vista. Vedremo se i rossoneri decideranno di andare fino in fondo alla questione o se, invece, si deciderà di restare così.