Il bomber arriva con lo scambio: il Milan pronto a chiudere

I rossoneri sono pronti a prendere anche il centravanti dopo Jashari e Athekame: clamoroso scambio in Serie A

Siamo in un momento di grande fermento in casa rossonera per quello che sta succedendo sul mercato. Il Milan ha praticamente chiuso l’affare per Ardon Jashari col Club Brugge: un’operazione complessiva da 37 milioni fra parte fissa più bonus. La trattativa è stata lunghissima: due mesi pieni di colloqui fra le parti, con una lunga serie di tira e molla, fino al via libera che sembra essere arrivato in queste ore. Decisiva la volontà del ragazzo, che non ha voluto sentire ragioni: nella sua testa c’era soltanto il Milan, e questo ha anche evitato lo scatenarsi di asta.

Dalla Premier League e dall’Arabia Saudita sono arrivati alcuni sondaggi, tutti respinti dal centrocampista: ha sempre visto solo il rossonero. E ora sta per essere finalmente accontentato. Sono ore importanti anche per Athekame, il terzino dello Young Boys: giovedì si può chiudere anche questo affare. A quel punto, con questi due innesti, il Milan può concentrarsi sull’attacco, rimato orfano di Abraham (Besiktas), Jovic (AEK Atene) e Camarda (Lecce). L’obiettivo numero uno è Vlahovic, e in queste ore si sta facendo strada una clamorosa ipotesi.

Scambio fra Milan e Juventus, così arriva Vlahovic

Il Milan è seriamente interessato al serbo e non da oggi: le indiscrezioni circolano fin dall’ufficialità di Allegri, che ha grande stima del ragazzo (anche se nel periodo alla Juventus non ha reso come ci si aspettava). Interesse confermato: i rossoneri lo considerano un’opportunità di mercato e sono disposti ad aspettare la seconda metà di agosto per risparmiare il più possibile su cartellino e ingaggio. Ma in queste ore si è diffusa un’altra ipotesi.

L’affare con la Juventus si potrebbe concludere con uno scambio. I bianconeri hanno mostrato un certo interesse per Malick Thiaw: a giugno era stato venduto al Como per 25 milioni, ma la trattativa è saltata perché il giocatore ha rifiutato, mentre in queste ore si è fatto avanti il Newcastle. Ora però si è aperto un altro clamoroso scenario: il Milan potrebbe inserirlo nella trattativa coi bianconeri per l’acquisto di Vlahovic. Uno scambio alla pari, senza aggiunte di conguaglio. I rossoneri ci pensano, ma ci sono grossi dubbi in merito a questa possibilità. Il difensore tedesco è uno dei migliori della rosa per qualità, rendimento e potenziale, e sarebbe forse sprecato inserirlo nella trattativa per l’acquisto di Vlahovic, che si può liberare a cifre basse verso la fine del mercato.