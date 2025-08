Milan, un altro colpo dopo Jashari: sì chiude giovedì

Jashari è vicino e adesso il Milan si avvicina anche ad un altro colpo: giovedì giornata chiave per la chiusura, i dettagli

Nelle ultime ore sono arrivati segnali molto incoraggianti per la chiusura dell’affare Ardon Jashari. Finalmente, il Milan sembra aver convinto il Club Brugge a mollare la presa: le parti sono a colloquio in questi giorni per arrivare ad un accordo definitivo, non tanto sulle cifre (confermate le ultime, quindi 33 milioni di parte fissa più bonus) ma sulle modalità di pagamento e la rateizzazione dell’intera somma. L’acquisto di Jashari, a prescindere da com’è andata la trattativa (che dura da ormai due mesi), è sicuramente approvato: parliamo di uno dei migliori prospetti nel ruolo che completa un reparto già forte con Ricci, Modric, Fofana e Loftus-Cheek.

Chiusa la questione Jashari (ci aspettiamo il sì e il via libera del Club Brugge nelle prossime ore), il Milan si concentra adesso su un’altra questione importante: il terzino destro. Abbiamo ormai appurato che Athekame dello Young Boys è il primo obiettivo, dopo aver provato a prendere prima Pubill e poi Guela Doué. Una soluzione meno costosa e più in linea col progetto RedBird.

Athekame sempre più vicino, i dettagli

La prima offerta del Milan per Athekame è stata rifiutata: non bastano i 7 milioni proposti inizialmente, bisogna aumentare un po’ la proposta. La richiesta è di 10 milioni, quindi parliamo di una distanza davvero minima, colmabile senza problemi. Ecco perché l’ottimismo è molto alto e ci sono buonissime possibilità che alla fine l’affare si faccia. Quando? Molto probabilmente già questo giovedì.

Mercoledì è in programma una importante partita dello Young Boys contro il Basilea e il club vuole che Athekame sia in campo. Dopodiché, può arrivare il via libera definitivo per far partire il giocatore verso Milano e iniziare questa importante avventura. Il Milan, già nelle scorse ore, ha aumentato l’offerta da 7 milioni a 8 milioni più bonus, la richiesta, come detto, è di 10,5 milioni. L’accordo si farà senza problemi quindi, ma prima bisogna attendere questo importante incontro di mercoledì. Da giovedì in poi, insomma, qualsiasi momento è buono per chiudere l’operazione. Il Milan è convinto di andare fino in fondo: classe 2004, Athekame è un ragazzo con grandi prospettive, che inizialmente troverà difficoltà ma sul lungo periodo può regalare molte soddisfazioni. Un investimento in piena linea con il progetto societario, con l’obiettivo di aumentare e non di poco il valore di ogni singolo asset.