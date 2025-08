Affare fatto, il Milan ha chiuso un altro acquisto: colpo da 9 milioni

Dopo Jashari, il Milan chiude un altro acquisto in questi minuti: è atteso già stasera a Milano, colpo da 9 milioni

Milan scatenato in queste ore sul mercato. Dopo un lungo momento di profonde riflessioni, all’improvviso la sterzata decisiva: nelle ultime ore, Tare e Furlani hanno chiuso l’acquisto di Jashari dal Club Brugge dopo due mesi di trattative e sono pronti a sistemare la rosa con un altro importante tassello. Fino ad oggi, Allegri ha allenato la squadra e giocato le prime amichevoli senza un terzino destro titolare. Ha adottato una serie di soluzioni: Tomori utilizzato in quel ruolo oppure Saelemaekers da quinto (utilizzato meno Alex Jimenez a causa di alcuni problemi fisici).

Senza più Walker, non riscattato, ed Emerson Royal, ceduto al Flamengo, i rossoneri avevano bisogno di un nuovo innesto in quella posizione e, dopo aver cercato prima Pubill e poi Doué, hanno deciso di fare all-in su un profilo. E adesso la trattativa sta per concludersi: l’accordo è stato trovato e a breve è previsto il suo arrivo a Milano per completare il classico iter (che sta sostenendo oggi Jashari).

Milan, ecco il terzino: affare fatto

Il Milan ha scelto Athekame dello Young Boys per risolvere il problema della fascia destra. Nome a sorpresa, ha preso quota durante la scorsa settimana. A luglio Tare ha provato a prendere Pubill dall’Almeria, poi passato all’Atletico Madrid, e poi Guela Doué dello Strasburgo, fratello del fenomenale Desiré del Psg: trattativa impossibile per il francese a causa dell’altissima valutazione fatta dal suo club di appartenenza (sul quale c’è una forte influenza anche del Chelsea).

A quel punto il Milan ha cambiato strategia: ha deciso di puntare su Athekame, un profilo profondamente diverso per qualità ma anche per costi ed età, in modo da dirottare un’altra parte di budget sull’obiettivo attaccante – sul quale si lavorerà dopo aver piazzato Chukwueze e Okafor. Come riportato da Daniele Longo di calciomercato.com, in questi minuti la trattativa si è conclusa: lo svizzero è atteso a Milano già questa sera secondo il giornalista, con visite mediche fissate per la giornata di domani.

Il costo complessivo dell’operazione è di 9 milioni, l’esatto punto di incontro fra l’offerta iniziale del Milan (7 milioni) e la richiesta dello Young Boys (10 milioni). Con il suo acquisto, il Milan è molto vicino ad aver completato il lavoro di questo mercato: all’appello, a questo punto, mancano solo un difensore centrale in più e un attaccante che possa popolare il reparto rimasto orfano di Abraham, Jovic e Camarda.