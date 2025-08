Due attaccanti per il Milan, Igli Tare accontenta Allegri

Massimiliano Allegri aspetta il suo bomber. Il punto della situazione: ecco cosa sta accadendo in queste ore

Sono giorni caldissimi per il calciomercato del Milan. Giorni in cui tra i tifosi è tornato finalmente il sorriso: è stato chiaramente il colpo Ardon Jashari a mettere tutti di buonumore. Lo svizzero, diventato rossonero dopo settimane di trattative, fa guardare al futuro con ottimismo.

Ora il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri è completo. Lo è chiaramente anche grazie agli arrivi di Samuele Ricci e Luka Modric. In questo calciomercato abbiamo inoltre ammirato gli arrivi di Pietro Terracciano, che ha preso il posto di Marco Sportiello, e quello di Estupiñán, che chiaramente è andato a sostituire Theo Hernandez.

Il prossimo a varcare i cancelli di Milanello sarà Zachary Athekame, per il quale è stato raggiunto un accordo per poco meno di dieci milioni di euro, con lo Young Boys. Ora servirà sfoltire ancora la rosa con altre cessioni: devono essere ceduti quei calciatori che non rientrano nei piani del Diavolo come Yunus Musah, oltre che Yacine Adli e Ismael Bennacer. Massimiliano Allegri accoglierà certamente un altro attaccante, una punta centrale, ma in base alle uscite potrebbero arrivare anche un esterno e un difensore centrale.

Calciomercato Milan, corsa a due per l’attacco: non solo Vlahovic

Come detto in primavera, sarebbe servita la seconda metà di agosto per pensare davvero al centravanti. I tempi, dunque, sono maturi, con Igli Tare che è riuscito di fatto a puntellare la rosa come da programma. Per quanto riguarda l’attaccante, come ampiamente scritto, è Dusan Vlahovic uno dei favoriti per affiancare Santiago Gimenez.

Per vedere decollare la trattativa serve, però, che il serbo accetti una proposta attorno ai sei milioni di euro netti a stagione. Il Milan non andrà mai oltre questa cifra. L’ex Fiorentina se dovesse rimanere alla Juve guadagnerebbe ben dodici milioni. Ecco perché i bianconeri vorrebbero privarsene il prima possibile. Ecco perché la Vecchia Signora lo vede come un problema da risolvere il prima possibile.Â

Ma Vlahovic non è l’unico nome sulla lista del Milan. Igli Tare e Giorgio Furlani stanno prendendo in considerazione Hojlund. L’ex Atalanta può diventare un’occasione, soprattutto, se il Manchester United decidesse di liberarlo in prestito con diritto di riscatto. Con l’arrivo di Sesko, sempre più probabile, per il calciatore non ci sarà più spazio ai Red Devils.