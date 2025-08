La conferma è arrivata: contatto per il bomber, il Milan ora ci crede davvero

Arrivano importanti conferme in casa Milan per quello che riguarda il mercato dei rossoneri che sono alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione.

Massimiliano Allegri è stato chiaro con la dirigenza andando a chiedere un attaccante di livello internazionale da affiancare a Santiago Gimenez per la stagione che vedrà i rossoneri impegnati solamente nelle competizioni continentali.

Sono diversi i nomi che sono stati accostati al Milan in queste ultime settimane per quello che riguarda il reparto offensivo con il club meneghino che sta provando a capire quale sia la soluzione migliore sia dal punto di vista tecnico che economico. Il nome di Dusan Vlahovic è sempre caldo con Massimiliano Allegri che lo ha avuto a disposizione durante l’avventura alla Juventus. L’alto ingaggio percepito dal serbo rende però difficile l’affare con i bianconeri che chiedono circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.

Tutto confermato: il Milan si avvicina al bomber

Stando a quanto affermato da Sky Sports in Inghilterra, il Milan avrebbe preso i primi contatti con il Liverpool per Darwin Nunez, centravanti che sembra essere in uscita dai Reds e che in passato era stato cercato anche dal Napoli prima che gli azzurri decidessero di virare su Lorenzo Lucca.

Il classe 1999 non fa parte dei piani tattici di Arne Slot che avrebbe dato l’ok alla sua partenza in vista della stagione che sta per prendere il via. Il club campione in carica della Premier League preferirebbe cedere il giocatore a titolo definitivo chiedendo circa 50 milioni di euro per il suo cartellino. Una somma completamente fuori budget per il Milan che dovrebbe poi fare i conti anche con l’alto stipendio dell’uruguaiano.

La speranza del Milan è quella di riuscire a trovare un accordo col Liverpool per l’acquisto di Nunez in prestito inserendo un diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La conferma giunta dall’Inghilterra dà il metro di come i rossoneri vogliano fare un serio tentativo per la punta che nell’ultima stagione ha fatto fatica a trovare la via del gol andando a segno solamente cinque volte in campionato.

Darwin Nunez è molto apprezzato da Massimiliano Allegri, pronto a dare l’ok al suo arrivo in rossonero andandosi a giocare il posto da titolare con Santiago Gimenez con il quale potrebbe fare coppia in alcune occasioni andando a mettere in campo due centravanti di peso. Prima di prendere Nunez il Milan dovrebbe cedere uno tra Chukwueze e Okafor per fare spazio in attacco andando ad abbassare il monte ingaggi.