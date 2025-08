Milan, adesso ci siamo: doppio colpo da Scudetto

Cosa serve al Milan per completare l’opera in questo calciomercato estivo: due tasselli per una squadra da Scudetto

Il Milan, come al solito, è una delle squadre più attive sul calciomercato. L’inizio è stato un po’ a rilento, con le solite telenovele che ogni sessione accompagnano le giornate dei tifosi. In questo caso è stato il turno di Ardon Jashari, forse la più assurda di tutte: una lunghissima trattativa durata due mesi che si è conclusa con un lieto fine nella giornata di ieri, oggi il giocatore è arrivato a Milano per completare l’iter burocratico che lo renderà presto un nuovo giocatore rossonero. Si aggiunge a Samuele Ricci, a Luka Modric, a Pietro Terracciano e a Pervis Estupinan: lo svizzero è il quinto acquisto di questa sessione, e presto arriverà anche il sesto.

Tare è molto avanti per Athekame, scelto come nuovo terzino destro per sostituire Walker ed Emerson Royal: si chiuderà presto per circa 10 milioni. Dopodiché, la società sarà molto vicina ad aver ultimato il lavoro per quanto riguarda il mercato in entrata. Ad oggi, considerando fatto anche Athekame, la squadra è da Scudetto; ma lo sarebbe ancora di più con altri due acquisti, gli ultimi tasselli per poter davvero definire completata l’opera.

Cosa manca al Milan per essere da Scudetto

Non se n’è parlato molto se non ad inizio mercato col nome di Giovanni Leoni, ma il Milan, a prescindere dalle uscite, avrebbe comunque la necessità di aggiungere un tassello per quanto riguarda i difensori centrali. Allegri, nel Pre Season Tour, ha spesso utilizzato la difesa a cinque ma anche a quattro: nel primo caso, avere quattro centrali non può far dormire sonni tranquilli all’allenatore.

A questi si può aggiungere Bartesaghi considerato che il ruolo di braccetto a sinistra è disegnato su misura per lui. Il Milan, però, anche per una questione di salto di qualità, avrebbe bisogno di un centrale di spessore per alzare ulteriormente il livello. Si è parlato di Pietro Comuzzo della Fiorentina, ma l’acquisto dovrebbe essere Leoni: giovane, di grande prospettiva ma con già un ottimo rendimento nonostante l’età. Costa tanto, è vero, ma vale ogni centesimo speso: un investimento sicuro, come Jashari. Ad oggi però è un acquisto fattibile solo in caso di cessione di Thiaw, finito nel mirino del Newcastle ma con Allegri che spinge per tenerselo.

Al difensore centrale, poi, bisogna aggiungere un altro tassello: l’attaccante. Santiago Gimenez merita tutta la fiducia del caso: è costato tanto a gennaio e vale quella cifra, come ha dimostrato in questi sei mesi nonostante le tante difficoltà della squadra. Il messicano però va affiancato ad un altro profilo, sia per una questione numerica che motivazionale: perché la concorrenza fa bene. Vlahovic è l’uomo giusto? Se alla giuste condizioni economiche sì, altrimenti sarebbe meglio un altro profilo e con magari altre caratteristiche. Goncalo Ramos del Psg, Hojlund del Manchester United e, perché no, anche Joshua Zirkzee potrebbero essere soluzioni migliori.