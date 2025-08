“Stretta di mano”, clamoroso Milan: è fatta per il ritorno

Arriva la conferma per un clamoroso ritorno al Milan: ha già incontrato Cardinale e c’è stata una stretta di mano. I dettagli

Sono ore frementi per il Milan e per questo calciomercato che sembra finalmente aver spiccato il volo. Fino ad oggi, ci sono state grandi difficoltà, le solite che hanno contraddistinto le ultime sessioni di mercato: tempi lunghi, idee sbagliate e soldi spesi molto male. Adesso, invece, anche grazie all’arrivo di Igli Tare, il Milan sembra stia facendo le cose in maniera più chiara: con i soliti problemi legati a programmazione e tempestività, ma quando siamo ad inizio agosto la rosa è quasi al completo (escludendo le cessioni da fare per forza).

Un tema molto caldo di questi giorni è stato anche il clamoroso ritorno di Adriano Galliani: con la cessione del Monza al fondo americano, pronta per essere finalizzata a settembre, lo storico braccio destro di Berlusconi sarà libero e da qui nasce la possibilità di una sua collaborazione con RedBird. Finora solo indiscrezioni e voci di corridoio, confermate però da più parti. Adesso è arrivato l’importante aggiornamento da parte di Matteo Moretto.

Galliani torna al Milan, arriva la conferma: i dettagli

Chiariamo subito: è tutto vero. Le strade di Galliani e del Milan stanno per incontrarsi di nuovo dopo l’addio nel 2017 con il passaggio di proprietà della società da Berlusconi a Yonghong Lì. Da quel momento in poi sono cambiate tante cose: il Milan è passato prima ad Elliott e poi a RedBird di Gerry Cardinale, mentre nel frattempo l’ex patron rossonero ha acquistato il Monza e Galliani ne è stato ovviamente l’amministratore delegato.

I due sono riusciti a portare i brianzoli in Serie A dopo una lunghissima assenza, ma la scomparsa di Berlusconi è stata la fine del progetto sportivo. Da parte della famiglia Berlusconi non c’è più stato interesse nell’investire sul calcio e per questo si è arrivati alla cessione del club, che sarà ufficiale probabilmente il mese prossimo. Galliani, a 81 anni, non ha alcuna intenzione di fermarsi però ed è pronto a tornare al Milan. Ecco le parole di Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Mi confermano che c’è stata una stretta di mano fra Cardinale e Galliani per un ritorno in rossonero. C’è stato un incontro fra le parti per gettare le basi per un futuro insieme. Ancora da decidere che tipo di ruolo ricoprirà, mi parlano di un ruolo da super consulente ma bisogna un attimo attendere prima di spiegare bene che percorso avrà. Ma il Milan vuole il suo ritorno, c’è già stata la stretta di mano e mancano i passaggi formali per definire questo grande ritorno in rossonero“.