Colpo a sorpresa del Milan: arriva uno svincolato, nuovo terzino

Colpo a sorpresa dei rossoneri in queste ore: Tare ha deciso di acquistare un giocatore svincolato, è un terzino. I dettagli

Sono giorni di grande fermento per il calciomercato rossonero. Dopo aver chiuso l’affare Jashari, in questi minuti Giorgio Furlani ha deciso di vendere Malick Thiaw. Per lui e per la proprietà, sono troppo succulenti i quasi 40 milioni offerti dal Newcastle per il difensore tedesco: una cifra enorme che l’amministratore delegato potrà mettere a bilancio come plusvalenza quasi totale, considerando che Paolo Maldini lo acquistò per quasi cinque milioni diversi anni fa. Un grosso affare che permette al Milan di rientrare subito dopo la grossa spesa per Jashari; e a questo punto è facile pensare che l’operazione per lo svizzero si sia sbloccata anche grazie alla prospettiva della cessione di Thiaw.

Potrebbero esserci sviluppi a breve anche per Musah, anche lui con possibile direzione Premier League a cifre importanti, che aumenterebbero ulteriormente gli incassi di questa sessione dopo Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez all’Al Hilal. Per quanto riguarda le entrate, Tare lavora per Hojlund dal Manchester United per l’attacco e adesso è costretto a dare priorità anche ad un nuovo difensore centrale. Nel frattempo, a grande sorpresa, il direttore sportivo ha chiuso per l’acquisto di uno svincolato.

Al Milan arriva il turco: colpo a sorpresa a costo zero

Il giocatore in questione è Berkay Karaca, è un terzino sinistro e si è svincolato dopo la fine del contratto con lo Schalke 04, con il quale non ha mai debuttato in prima squadra (è la stessa dalla quale è arrivato proprio il partente Thiaw). I rossoneri hanno deciso di metterlo sotto contratto: è un classe 2006 e si unirà ovviamente al Milan Futuro almeno in un primo momento, poi si vedrà lo sviluppo della situazione.

Karaca è un terzino sinistro, ha 19 anni, è nato in Germania ma è naturalizzato turco. Ha già qualche presenza con la selezione U19 della nazionale. Nella sua breve carriera ha ricoperto anche altri ruoli ma tutti a sinistra: ha fatto anche l’esterno di centrocampo e, in alcuni casi, anche l’ala d’attacco, sempre a sinistra. Un giocatore di fascia quindi che può adattarsi a diversi sistemi di gioco, sia con la difesa a quattro che con la difesa a cinque. Inizierà a lavorare con Massimo Oddo in Serie D ma Allegri starà molto attento al suo rendimento: se dovesse mostrare buone qualità, non è da escludere per lui anche un ruolo in prima squadra come riserva di Estupinan.