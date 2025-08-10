Milan, non è finita: un’altra cessione dopo Thiaw e 200 milioni incassati

Il Milan è pronto a cedere un altro giocatore dopo Thiaw al Newcastle: così i rossoneri arrivano ad uno spaventoso incasso

Sono ore caldissime in casa rossonero per quello che sta accadendo sul mercato. Mentre Allegri è impegnato con la squadra in terra inglese per affrontare il Chelsea oggi in amichevole (dopo il pareggio per 1-1 di ieri col Leeds), Igli Tare è a Milano con il resto della dirigenza per chiudere l’operazione Malick Thiaw. Non ci sono più dubbi: il difensore tedesco andrà in Premier League e raggiungerà l’ex compagno di squadra Sandro Tonali per l’enorme cifra di 40 milioni.

Impossibile per Furlani rinunciare alla possibilità di mettere a bilancio una grossa plusvalenza nell’anno in cui il Milan non va in Champions League né in nessun’altra competizione europea (ma l’avrebbe venduto comunque, come Reijnders e Theo Hernandez, anche con gli introiti UEFA). Ma non è finita qui perché il mercato in uscita, così come quello in entrata, non è ancora finito per i rossoneri. Dopo Thiaw, c’è un altro giocatore che può essere piazzato per oltre 20 milioni di euro e quel giocatore è Yunus Musah.

Milan, via anche Musah: cifre e dettagli

L’americano è da tempo nel mirino di Antonio Conte e del Napoli: a giugno le parti sembravano vicinissime ma l’affare non è andato in porto. I rossoneri chiedevano più soldi e per questo l’operazione è saltata, ma in casa azzurra non hanno mai smesso di pensare all’ex Valencia come rinforzo jolly per Conte. Nel frattempo si sono fatte avanti altre squadre e in particolare una, ed è ovviamente una inglese: è il Nottingham Forest che si è mosso concretamente per l’acquisto di Musah.

Non ci sono sviluppi sostanziali in queste ore, ma potrebbero arrivare da un momento all’altro. Il Milan, al netto delle ultime indiscrezioni su un gradimento di Allegri per una permanenza, lo vuole vendere perché a centrocampo i giocatori sono troppi e lui non rientra nel progetto tecnico. Di fronte ad un’offerta da 25-30 milioni, si chiude. Se le cose dovessero andare per il verso giusto, il Milan potrebbe così registrare uno spaventoso incasso da 200 milioni in questo calciomercato estivo. 55 milioni per Reijnders, 25 milioni per Theo Hernandez, 40 milioni per Thiaw più altre operazioni secondarie (il riscatto di Kalulu della Juve, la cessione di Emerson Royal al Flamengo, Pobega al Bologna e via dicendo). Di questi soldi, una buona parte è stata reinvestita per Ardon Jashari, colpo da 35 milioni, poi circa 20 milioni per Ricci e per Estupinan. Insomma, c’è margine economico per un altro grande acquisto (magari in difesa, dove adesso c’è una certa urgenza). Furlani lo farà?