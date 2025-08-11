Il Milan ha finalizzato l’accordo, sta per arrivare in città: è fatta per l sesto colpo

Ci siamo, l’affare è concluso: il Milan ha fatto il suo sesto acquisto di questa sessione di mercato, sta per arrivare in città

Giorni frementi per il Milan a pochi giorni dal primo impegno ufficiale della stagione. La partita col Bari, valida per il preliminare di Coppa Italia, si giocherà a breve e per Massimiliano Allegri sarà già tempo di prime valutazioni per quanto riguarda la formazione titolare. Nella Pre Season abbiamo visto il Milan con molte facce diverse dal punto di vista dei sistemi di gioco, ma con un principio molto chiaro: l’idea dell’ex Juventus è e resta quella di consolidare la fase difensiva e di puntare su un gioco di ripartenza, sfruttando le qualità negli spazi di giocatori come Leao e Pulisic.

Una strada giusta ma forse non per il campionato italiano in cui la maggior parte delle avversarie è tecnicamente inferiore e farà lo stesso gioco speculativo. Non ci resta che attendere per capire come si svilupperà il tutto, intanto Tare è concentrato su altre operazioni di mercato, con l’obiettivo di completare l’opera il prima possibile.

Milan, arriva Athekame: operazione conclusa

L’arrivo di Ardon Jashari aveva messo il Milan in una posizione molto vantaggiosa: l’innesto dello svizzero aveva quasi completato la rosa. Invece, la cessione di Malick Thiaw al Newcastle ha di nuovo cambiato le carte in tavola e Tare è stato costretto a dare priorità all’innesto di un nuovo difensore.

Che non è né Leoni e né Comuzzo ma Koni De Winter, preso dal Genoa per soli 20 milioni, la classica cifra in stile Furlani dalla quale non si scappa se non per qualche eccezione come Gimenez e Jashari. Dopo aver chiuso la questione De Winter, il direttore sportivo è tornato con forza dallo Young Boys per chiudere anche un altro affare: è quello per Athekame, scelto come nuovo terzino destro. L’accordo fra le parti è ormai fatto: si parla di una cifra intorno ai dieci milioni o poco più, con il giocatore che ha già detto sì da tempo ad un contratto di quattro anni ad un solo milione a stagione. Acquisto in pieno stile RedBird insomma, con prospettive di rivendibilità molto alte. Secondo quanto riportato da l’Equipe, ormai ci siamo: nei prossimi giorni è previsto l’arrivo in Italia di Athekame per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Potrebbe già essere a disposizione di Allegri per la gara contro il Bari di Coppa Italia.