La telenovela è finita, il Milan paga 5 milioni: l’addio è ufficiale

Una delle vicende di mercato aperte da tanto tempo è finalmente terminata: è arrivato l’annuncio atteso da settimane.

Il Milan ha atteso oltre un mese per comprare Ardon Jashari e alla fine è riuscito a portarlo a casa, convincendo il Club Brugge con l’ultima offerta da 38-39 milioni di euro, bonus compresi. Quella riguardante il nazionale svizzero è stata una delle telenovele di questa sessione estiva del calciomercato.

Un’altra che ha coinvolto sempre il Milan ha riguardato Alvaro Morata, ceduto lo scorso febbraio al Galatasaray in prestito oneroso annuale con opzione per un ulteriore prolungamento di sei mesi. Il club rossonero aveva ricevuto 6 milioni di euro ed era previsto anche il diritto di riscatto del cartellino: da 8 milioni di euro a gennaio 2026, da 9 milioni di euro a giugno 2026. La chiamata di Cesc Fabregas ha convinto il giocatore a sposare il progetto Como, però a Istanbul non lo hanno lasciato partire facilmente.

Milan, Morata lascia il Galatasaray per il Como

Innanzitutto, il Galatasaray voleva attendere di concludere la lunga negoziazione per l’acquisto di Victor Osimhen dal Napoli prima di liberarsi di un attaccante. Inoltre, per interrompere il prestito ha sempre preteso di incassare un corposo indennizzo, essendosi impegnato per 6 milioni di euro nello scorso calciomercato invernale.

Nella serata di ieri il Galatasaray ha annunciato il raggiungimento dell’accordo con la conseguente risoluzione consensuale dei contratti in essere. Il Milan riconoscerà un indennizzo di 5 milioni di euro al club turco. Invece, l’attaccante spagnolo ha rinunciato a crediti per 651.562 euro. Dopo tante settimane di trattative, le parti sono riuscite a trovare un’intesa definitiva.

Adesso Morata è pronto per trasferirsi al Como, che dovrebbe versare circa 15 milioni di euro complessivi ai rossoneri. Quella allenata da Fabregas sarà la terza squadra italiana diversa per il centravanti, che era arrivato in Serie A con la maglia della Juventus, indossata in due esperienza diverse. La sua esperienza può essere un valore aggiunto per un gruppo che nella nuova stagione vorrebbe raggiungere la qualificazione a una competizione europea.

Con il Galatasaray ha totalizzato 7 gol e 3 assist in 16 presenze, vincendo anche il campionato turco. In precedenza, con il Milan aveva messo a segno 6 reti e 2 assist in 25 partite. Nei prossimi giorni visite mediche e firma con il Como.