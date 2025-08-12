Donnarumma torna al Milan, la suggestione divide i tifosi: reazione a sorpresa

Donnarumma è finito fuori rosa al Psg e lascerà la Francia, i tifosi milanisti parlano di un possibile ritorno: i dettagli

Scoppia il caso Gianluigi Donnarumma. Nell’ultima stagione al Psg è stato un grande protagonista: le sue parate sono state decisive per la vittoria della Champions League e per tutti gli altri successi della squadra di Luis Enrique. Per anni si è parlato di un gradimento non proprio totale da parte dell’allenatore nei suoi confronti per la difficoltà con la palla fra i piedi: un limite evidente ma sopportabile viste le qualità fra i pali, decisamente straordinarie. Adesso però la questione è molto più seria perché di mezzo c’è il rinnovo di contratto: è in scadenza l’anno prossimo e le parti non hanno trovato un accordo per il rinnovo.

Attualmente, Gigio guadagna 12 milioni a stagione: è ancora lo stesso contratto che firmò dopo aver lasciato il Milan a costo zero. Per prolungare, lui e il suo entourage chiedono più soldi ma il Psg non sembra intenzionato a farlo. Per questo motivo, Luis Campos ha acquistato Chevalier dal Lille e Donnarumma è stato messo alla porta: Luis Enrique non lo ha nemmeno convocato per la finale di Supercoppa contro il Tottenham di mercoledì.

Suggestione Donnarumma, cosa dicono i tifosi

La volontà del Psg è, insomma, molto chiara: deve trovarsi una nuova squadra altrimenti rischia di rimanere in panchina o addirittura in tribuna per tutta la stagione, fino alla scadenza del contratto. Ecco quindi che si sono già attivate le sirene di mercato. Fra le opzioni più probabili c’è il Manchester United, non troppo contento del rendimento di André Onana, ma per adesso non sembrano esserci trattative concrete in corso. Ed è così che è nata una clamorosa suggestione.

A parlarne sono i tifosi sui social, non ci sono notizie né indiscrezioni in merito: il ritorno di Donnarumma al Milan, magari in uno scambio con Mike Maignan, che ha sempre gradito l’opzione Psg (e anche lui, come Gigio, in scadenza di contratto fra soltanto un anno coi rossoneri). Le opinioni sono contrastanti: l’astio nei suoi confronti per quello che è accaduto qualche anno fa è andato scemando soprattutto dopo la clamorosa vittoria per 5-0 dei parigini sull’Inter in finale di Champions League, ma c’è chi non lo rivorrebbe mai in rossonero. Invece, dall’altra parte, c’è chi vota sì: una buona parte di tifoseria riaccoglierebbe volentieri Donnarumma a casa sua, dove è calcisticamente cresciuto. In ogni caso, parliamo di fantamercato: non c’è alcuna possibilità per il suo ritorno al Milan a causa delle sue richieste di ingaggio, troppo alte per i rossoneri. Attenzione alla Juventus e, perché no, anche all’Inter: entrambe però lo prenderebbero a costo zero fra un anno.