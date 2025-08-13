Il Milan ha chiuso un altro affare: acquisto da 10 milioni, prenotate le visite mediche

Chiuso un altro acquisto dopo De Winter, i rossoneri lo hanno preso per 10 milioni: a breve visite mediche e firma

Milan attivissimo sul mercato in questi giorni dopo una prima fase in sordina. A smuovere di nuovo la situazione, dopo che si era finalmente risolta la questione Jashari, è stata la cessione di Malick Thiaw al Newcastle. Troppo alta l’offerta da 40 milioni da parte degli inglesi per rifiutarla: il trasferimento è ufficiale da ieri sera e oggi sarà lo stesso molto probabilmente per Koni De Winter.

Igli Tare ha scelto lui per sostituire il tedesco: era un nome già presente sui taccuini di Casa Milan perché c’erano stati contatti con il suo entourage a gennaio, una prova lampante quindi che c’è sempre un filo diretto col passato, nonostante l’arrivo di un direttore sportivo. Il belga è arrivato ieri e ha svolto le visite mediche, in giornata è attesa l’ufficialità. Nel frattempo il Milan ha chiuso anche per un altro acquisto: proprio in questi minuti è infatti arrivato l’Here we go di Fabrizio Romano per un affare che va avanti da settimane e che adesso ha finalmente trovato la conclusione, per fortuna positiva.

Milan, affare fatto: arriva anche il terzino

Come riportato dall’esperto di calciomercato, il Milan ha finalmente chiuso per Athekame dello Young Boys. Un’operazione complessiva da 10 milioni: decisiva l’ultima offerta dei rossoneri, che avevano deciso di alzare la proposta dopo gli iniziali 7 milioni rifiutati dagli svizzeri. Igli Tare crede tanto in questo giocatore ed è voluto andare fino in fondo: sarà lui il terzino destro di Allegri per la prossima stagione.

Classe 2004, Athekame sarà presto a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. Andrà quindi ad occupare lo slot lasciato libero da Kyle Walker, non riscattato dopo i sei mesi di prestito, e da Emerson Royal, ceduto al Flamengo per 9 milioni. Fino ad oggi, Allegri ha utilizzato diversi giocatori in quella posizione: Saelemaekers da quinto di difesa, Tomori adattato o Vittorio Magni, prossimo alla cessione in prestito al Cesena. Ora il Milan ha finalmente un terzino vero in rosa, un giocatore di grandi prospettive molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Athekame ha grandi doti fisiche e ha una discreta tecnica; deve lavorare molto per crescere in fase difensiva ma anche in quella di spinta. Può fare il terzino destro classico di una difesa a quattro ma anche il quinto o l’esterno di centrocampo all’occorrenza. Insomma, un giocatore a tutta fascia che può aiutare e non poco il Milan a fare il salto di qualità, ma gli servirà del tempo per potersi inserire bene nel contesto e rendere nel modo giusto.