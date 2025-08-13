Nome completamente nuovo, il Milan vuole chiudere subito: colpo in difesa

La società rossonera sta pensando a un profilo mai menzionato prima per la retroguardia: ecco di chi si tratta.

Dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle United, il Milan ha chiuso rapidamente l’acquisto di Koni De Winter dal Genoa. Ma non è detto che l’ex Juventus rimanga l’unico difensore centrale comprato dai rossoneri in questa sessione estiva del calciomercato.

Massimiliano Allegri ha utilizzato spesso la difesa a tre durante le amichevoli estive e potrebbe aver bisogno di un altro innesto per completare il reparto. Non è ancora chiaro quale sarà l’assetto tattico principale che adotterà, però un centrale difensivo in più non gli dispiacerebbe. In queste ore ci sono più nomi che vengono accostati al Diavolo, uno dei principali è Caleb Okoli, 24enne italiano in forza al Leicester City.

Calciomercato Milan, nuovo difensore: spunta una novità

Quello di Okoli non è un nome che scalda molto i tifosi, che vorrebbero un difensore più pronto. Il quotidiano Tuttosport ha inserito come ipotesi Berat Djimsiti, 33enne in forza all’Atalanta e con un contratto in scadenza a giugno 2026. L’esperienza non manca al centrale albanese, però a Bergamo non vorrebbero perderlo, è uno dei leader del gruppo oggi guidato da Ivan Juric.

Sempre Tuttosport ha fatto un nome nuovo per la difesa del Milan: Ryan Flamingo, olandese classe 2002 che gioca nel PSV Eindhoven. Ha un contratto che scade a giugno 2029, firmato nell’estate 2024 quando il club della Philips lo comprò dall’Utrecht per 9 milioni di euro. Con il PSV ha totalizzato 53 presenze, 3 gol e 3 assist.

Nel passato di Flamingo c’è anche un’esperienza nel Sassuolo Primavera. Ci arrivò a febbraio 2021 in prestito e poi venne riscattato. Successivamente venne prestato a Vitesse e Utrecht, che nel luglio 2024 lo ha acquistato a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro. Il PSV Eindhoven ha voluto puntarci e sembra aver avuto ragione.

Nella passata stagione ha anche dato un dispiacere alla Juventus segnando il gol decisivo nel ritorno dello spareggio per la qualificazione agli Ottavi di Champions League. Vedremo se nel suo futuro ci sarà proprio l’Italia. Il Milan lo ha seguito con interesse nella passata stagione, ora rimane da capire se farà un tentativo concreto per comprarlo. Certamente il suo prezzo è almeno raddoppiato rispetto a quello pagato dal PSV.