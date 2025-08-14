Leao lo vuole portare al Milan, messaggio a Tare: “Faremmo paura”

Il numero 10 rossonero non si nasconde nell’indicare il nome di un calciatore che vorrebbe nella squadra di Allegri: ecco chi è.

Il Milan vuole comprare un nuovo attaccante per completare l’organico e non è un segreto che Rasmus Hojlund sia diventato l’obiettivo numero 1. La trattativa con il Manchester United e gli agenti del giocatore è partita, trapela moderata fiducia di poter arrivare a chiudere l’operazione.

I Red Devils hanno aperto alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto, quindi ora si tratta sulle cifre. L’ex Atalanta vorrebbe rimanere a giocarsi le sue carte nella squadra di Ruben Amorim, nonostante l’ingaggio di Benjamin Sesko come punta titolare, ma il club gli ha comunicato che non rientra nel progetto.

Alla fine, il danese si sta convincendo a cambiare aria. Quella di Milano potrebbe essere l’ideale per rilanciarsi dopo due stagioni non facili al Manchester United.

Hojlund? Leao vorrebbe un altro attaccante al Milan

Prima di andare all’assalto di Hojlund, il Milan aveva sondato altri attaccanti. Uno di questi è Dusan Vlahovic, in scadenza a giugno 2026 con la Juventus, però non ci sono le condizioni per chiudere l’affare. L’altissimo stipendio del serbo rende complicato il suo trasferimento: da non escludere una permanenza a Torino per andarsene a parametro zero l’anno prossimo.

Un altro centravanti accostato al Milan, però senza reali possibilità che potesse arrivare è Moise Kean. Dopo una grande stagione con la Fiorentina, il suo prezzo è schizzato in alto e per meno di 50 milioni di euro non avrebbe mai lasciato Firenze. Fino al 15 luglio era esercitabile una clausola di risoluzione da 52 milioni di euro, troppi per il club rossonero.

Rafael Leao è molto amico di Kean e in una diretta Twitch ha così risposto a un utente che gli ha chiesto di portare l’ex Juventus nella live: “Magari… Anche al Milan! Voglio molto bene a Moise, è mio fratello e insieme in campo faremmo paura. Ci mangeremmo tutti“.

Parole che hanno scatenato alcuni tifosi, che vedrebbero di buon occhio l’arrivo del centravanti italiano in maglia rossonera. Ma realisticamente non è qualcosa che potrebbe concretizzarsi in questa sessione estiva del calciomercato. Prezzo troppo alto. Ora è Hojlund la prima scelta, anche se tra prestito oneroso e riscatto verrebbe comunque fuori un investimento da oltre 40 milioni di euro. Vedremo se Igli Tare troverà la quadra con il Manchester United e, ovviamente, anche con l’entourage del calciatore.