Maldini, nuovo ruolo per il ritorno: la proposta di un ex Milan

La leggenda rossonera potrebbe tornare nel mondo del calcio? Un suo ex compagno di calcio gli ha dato un consiglio.

A inizio giugno 2023 Paolo Maldini ha smesso di essere un dirigente del Milan. Dopo un colloquio con Gerry Cardinale, che gli ha comunicato il licenziamento, ha smesso di ricoprire il ruolo di direttore tecnico rossonero.

Era tornato nel club nel 2018, chiamato da Leonardo dopo che la proprietà era passata dall’imprenditore cinese Yonghong Li al fondo di investimento americano Elliott Management. Dopo un anno di apprendimento e il successivo addio del brasiliano, nel 2019 si era ritrovato a capo dell’area tecnica con il supporto di Zvonimir Boban e del direttore sportivo Frederic Massara.

Una triade durata poco più di mezza stagione, visto che il croato è stato cacciato dopo aver attaccato l’amministratore delegato Ivan Gazidis in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex Arsenal è stato accusato di aver contattato e praticamente ingaggiato Ralf Rangnick senza consultare il management dell’area sportiva.

Futuro Paolo Maldini, un ex Milan gli suggerisce cosa fare

Nonostante il licenziamento di Boban e le tensioni sia con Gazidis sia con Elliott, Maldini era rimasto al Milan affiancato da Massara. Ha contribuito al ritorno in Champions League e anche alla vittoria dello Scudetto. Sembrava l’inizio di un ciclo, invece poi le cose si sono evolute in altro modo, finché Cardinale ha deciso di licenziare direttore tecnico e direttore sportivo.

Maldini al Milan ha vissuto la sua unica esperienza da dirigente e, dopo la cacciata, è stato accostato ad altri club. Ad esempio, Manchester United, Newcastle United, Atalanta e Al-Ittihad. Non ci sono stati sviluppi concreti, neppure una conferma ufficiale riguardanti delle trattative. Anzi, l’Atalanta aveva smentito pubblicamente di avere interesse nell’ingaggiarlo.

Oliver Bierhoff, interpellato sul futuro di Maldini in un’intervista a Tuttosport, si è così espresso: “Ci parlo ogni tanto, ha fatto una grande carriera da calciatore e ci vogliono persone come lui nel calcio per trasferire l’esperienza ai più giovani. Gli ho consigliato di assumere lo stesso ruolo che ho avuto io in Germania, ma solo se riesce ad avere la giusta autonomia decisionale che merita“.

Bierhoff ha giocato con Maldini al Milan, i due si conoscono bene e l’ex attaccante ha avuto anche una lunga carriera nella Federazione Tedesca, prima come team manager della nazionale maggiore e poi come direttore sportivo. Ha terminato il suo mandato nel 2022 e si sente di consigliare a Maldini di provare un’esperienza simile.