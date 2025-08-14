Visite mediche e firma, è finita per il Milan

Un ex obiettivo rossonero è pronto per cambiare squadra: nelle prossime ore firmerà il nuovo contratto.

Ceduto Malick Thiaw al Newcastle United per circa 40 milioni di euro, bonus compresi, il Milan ha reagito acquistando Koni De Winter dal Genoa. Un’operazione da circa 20-23 milioni di euro complessivi.

Il belga ha fatto bene nella sua esperienza in maglia rossoblu, però tra la tifoseria c’è comunque un po’ di scetticismo nei suoi confronti. Sarà il difensore giusto per Massimiliano Allegri? L’allenatore rossonero lo conosce bene dai tempi della Juventus e ha dato il via libera al suo acquisto, sarà il campo a dare ogni tipo di risposta.

Difesa Milan, un ex obiettivo va in Premier League

Prima di De Winter, erano stati accostati al Milan anche Pietro Comuzzo della Fiorentina e Giovanni Leoni del Parma. Per entrambi serviva un investimento di circa 35 milioni di euro e la società rossonera non se l’è sentita di spendere così tanto. Ha preferito bussare al Genoa e portarsi a casa il centrale difensivo belga.

Se Comuzzo sembra destinato a rimanere a Firenze, invece Leoni è prossimo a cambiare squadra e campionato. Come confermato dal giornalista Fabrizio Romano, il 20enne difensore è in viaggio con il suo agente in direzione Liverpool. Oggi sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai Reds fino a giugno 2030.

Nella serata di ieri il Liverpool ha trovato l’accordo con il Parma sul prezzo del cartellino: 35 milioni di euro, bonus compresi. Si tratta di un grande incasso da parte del club emiliano per un calciatore che ha accumulato poche presenze (17) in Serie A e che era stato comprato per 5-6 milioni di euro. I Reds hanno deciso di puntarci, convinti che sia la scelta giusta per il futuro della difesa della squadra allenata da Arne Slot.

Leoni piaceva a tutte le big del campionato italiano, però è il Liverpool ad aver voluto fare un investimento pesante per assicurarselo. Vedremo se sarà stata la scelta giusta per la carriera del ragazzo, che è molto giovane e che verrà paracadutato in una delle più importanti squadre della Premier League e del mondo. Dovrà lavorare sodo e crescere progressivamente per dimostrare di essere all’altezza.

Allenarsi con difensori più esperti come Virgil van Dijk e Ibrahima Konate lo aiuterà certamente. Al momento, lui sarebbe la prima alternativa alla coppia titolare, visto che Joe Gomez e Rhys Williams sono alle prese con il recupero da degli infortuni.