Ufficiale la cessione, il Milan lo manda in Serie B

La notizia era nell’aria da qualche giorno e adesso è ufficiale: il Milan ha ceduto il giocatore in Serie B in prestito, tutti i dettagli

Il Milan è la squadra più attiva di questo mercato estivo. Negli ultimi tre giorni, la società rossonera ha annunciato due acquisti: Koni De Winter, che sostituirà Malick Thiaw, ceduto al Newcastle per 40 milioni, e Athekame. E non è ancora finita qui: nelle prossime ore, Igli Tare potrebbe anche completare l’opera con Rasmus Hojlund, sistemando così l’attacco e completando una rosa che, almeno sulla carta, può tranquillamente lottare per il titolo. Dopo aver risolto la questione col Manchester United, sarà fondamentale per Tare passare alle cessioni. In rosa infatti ci sono ancora molti giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Allegri, anche se hanno fatto bene in questa Pre Season.

Un esempio è Okafor, miglior marcatore ma ancora sul mercato. In questo pre campionato, si sono messi in luce anche diversi giovani, fra cui Christian Comotto, ceduto in prestito allo Spezia. Ancora prima, anche Camarda è stato girato al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. A loro due, adesso, si aggiunge anche un altro giovane promettente che ha giocato anche in questa Pre Season con Allegri.

Un altro prestito in Serie B, ora è ufficiale

Per colmare l’assenza di terzini, Allegri ha convocato per il ritiro anche Vittorio Magni, schierato titolare anche in alcune amichevoli di queste settimane. Classe 2006, è uno di quelli che ha fatto meglio in questi anni nelle giovanili: dalla Primavera con Ignazio Abate al Milan Futuro, fra i pochissimi a brillare lo scorso anno in Lega Pro. Un potenziale molto alto che i rossoneri vogliono alimentare, e quindi la decisione sacrosanta di mandarlo a giocare in prestito, anche lui in Serie B come Comotto.

Magni infatti giocherà la prossima stagione con la maglia del Cesena. La notizia era nell’aria da giorni ma da pochissime ore è anche ufficiale. A comunicarlo sono stati i rossoneri con una nota sul proprio sito: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Vittorio Magni al Cesena FC“. Per Magni, così come Camarda e Comotto, sarà un anno cruciale: in Serie B avrà la possibilità di farsi le ossa, come si suol dire, e di migliorare il suo rendimento. L’anno prossimo tornerà in rossonero più grande e soprattutto più forte, con un anno in cadetteria in più sulle spalle. Un’esperienza formativa e indispensabile per giovani come lui che promettono davvero molto bene per il futuro.