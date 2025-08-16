Dal Bayern al Milan, assalto fallito: il retroscena a sorpresa

Il club rossonero ha provato a prendere un giocatore della squadra di Kompany: il tentativo non è andato a buon fine.

L’ultimo acquisto del Milan è stato Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 arrivato dallo Young Boys. Operazione da circa 10 milioni di euro più una percentuale del 10% sull’eventuale futura rivendita del cartellino. I tifosi sono scettici su questo rinforzo, trattandosi di un calciatore giovane e poco esperto che proviene dal campionato svizzero.

Tanti milanisti avrebbero voluto un terzino destro un po’ più “rodato”, però alla fine Igli Tare ha deciso di puntare su Athekame. La prima scelta era Guéla Doué, ma i 28-30 milioni di euro pretesi dallo Strasburgo hanno reso impossibile portarlo a Milano. L’offerta rossonera è arrivata fino a circa 23 milioni di euro, bonus compresi: non erano sufficienti e si è deciso di cambiare obiettivo.

Milan, idea dal Bayern Monaco: secco no

Tare ha valutato diversi terzini destri prima di andare all’assalto di Athekame. Nella lista c’era anche Marc Pubill, poi trasferitosi dall’Almeria all’Atletico Madrid per circa 20 milioni di euro (bonus inclusi).

Secondo quanto rivelato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, il Milan aveva manifestato un concreto interesse per Josip Stanisic del Bayern Monaco, che ha subito respinto l’ipotesi di cederlo. Il 25enne croato rimarrà nella squadra allenata da Vincent Kompany, sono state respinte tutte le richieste arrivate durante il mercato estivo.

Stanisic è stato tesserato dal Bayern Monaco nel 2017, quando entrò a far parte della squadra Under 17. Ha debuttato con i “grandi” nel 2020 ed è stato ceduto in prestito al Bayer Leverkusen nel 2023. Una buona stagione sotto la guida di Xabi Alonso: 38 presenze (25 da titolare, di queste solo 13 in campionato), 4 gol, 6 assist e la vittoria della Bundesliga.

Il Bayern Monaco lo ha riportato a casa e nella passata stagione il nazionale croato ha totalizzato 26 presenze e 2 assist. Ha giocato solo da gennaio 2025, dato che prima ha dovuto recuperare da un infortunio serio (rottura del legamento collaterale laterale). Il Milan ha pensato che non fosse intoccabile per Kompany e si è fatto avanti, trovando però un muro.

Vedremo se Stanisic si ritaglierà un ruolo da protagonista con la squadra della città in cui è nato il 2 aprile 2000. E, soprattutto, vedremo se il Milan avrà fatto bene a puntare su Athekame.