Emerson Royal preso di mira in Brasile: cosa succede all’ex Milan

Il terzino brasiliano sta vivendo un inizio non facile al Flamengo: sono arrivate critiche pesanti nei suoi confronti.

È durata una stagione l’esperienza di Emerson Royal al Milan. Arrivato per circa 15 milioni di euro euro dal Tottenham, è stato venduto per circa 9 al Flamengo un anno dopo.

Già nel gennaio scorso sembrava vicino alla cessione, non avendo convinto nei mesi precedenti, però un grave infortunio lo trattenne a Milano. Era rientrato per le ultimissime partite della stagione, però il suo destino era segnato. Si sapeva che avrebbe dovuto lasciare la squadra rossonera, Massimiliano Allegri e la società non lo consideravano per il nuovo progetto.

Emerson Royal, inizio difficile al Flamengo: arrivano fischi

Per Emerson Royal il trasferimento al Flamengo rappresenta un’occasione importante, dopo stagioni difficili tra Tottenham e Milan. Gioca in patria in una delle più forti squadre brasiliane, le pressioni e le ambizioni non mancano, però il contesto gli dovrebbe essere più favorevole. Teoricamente.

Il terzino destro non ha brillato nelle prime partite con la nuova maglia. Nell’ultima disputata contro l’Internacional, valida per l’andata degli Ottavi della Copa Libertadores, sono arrivati anche i fischi nei suoi confronti. I tifosi del Flamengo lo hanno preso di mira dopo alcuni passaggi sbagliati e dei palloni persi. Come raccontato da Globo.com, ogni volta che toccava la palla i tifosi rumoreggiavano allo stadio Maracanà.

Dopo il primo tempo è stato sostituito con Guillermo Varela. Dietro alla sua prestazione e alla sostituzione c’è stato anche un problema fisico, come raccontato dallo stesso Emerson Royal: “I tifosi hanno il diritto di fischiare. Se non sono riuscito a giocare al 100%, hanno il diritto di pretenderlo. Credo che essermi slogato la caviglia a inizio partita mi abbia un po’ influenzato. Non riuscivo a scattare, saltare o cambiare direzione. Capisco il punto di vista dei tifosi. Loro capiranno anche il mio, perché non sono un robot. Ho fatto del mio meglio per rimanere in campo per aiutare il Flamengo. Se li ho danneggiati in qualche modo, mi scuso“.

L’ex Milan ha voluto rispondere alla tifoseria del Flamengo, spiegando in quali condizioni abbia giocato. Il club gli ha fatto sostenere una risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio ed è stato riscontrato uno stiramento del legamento centrale della caviglia. Non si tratta di un problema grave, però non è stata indicata una tempistica per il recupero.