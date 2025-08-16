Milan-Sassuolo, trattativa in corso: Tare vuole chiudere subito

I due club sono in contatto per cercare di definire un trasferimento: la volontà del giocatore sarà fondamentale.

Igli Tare ha quasi completato la campagna acquisti, ma deve ancora cedere un po’ di calciatori. Tra coloro che sono ritenuti totalmente fuori dal progetto ce ne sono tre piazzare.

Ci riferiamo a Yacine Adli, Ismael Bennacer e Divock Origi, che Massimiliano Allegri ha escluso dai convocati già per il ritiro a Milanello. Ovviamente, non li ha portati neppure nella tournée estera e sono tuttora sul mercato. Sicuramente, il Milan sperava di trovargli una sistemazione già settimane addietro, ma non è stato possibile.

Il più difficile da piazzare sembra Origi, che ha già vissuto un anno senza giocare e che potrebbe farne un altro, l’ultimo previsto dal contratto con il club. Altri 3,5-4 milioni di euro netti guadagnati senza fare niente. L’ex Liverpool non pare molto interessato a rilanciare la sua carriera.

Milan, che succede con Bennacer e Adli?

Per Bennacer si è parlato dell’interesse del Besitkas e di squadre dell’Arabia Saudita, però non ci sono stati sviluppi concreti. La sensazione è che il centrocampista algerino stia attendendo di poter tornare al Marsiglia, magari verso fine agosto, quando il Milan potrebbe aprire alla cessione a condizioni più favorevoli di quelle attuali.

Per Adli, il cui contratto scade a giugno 2026, non sono mancate delle richieste. Interessa sia in Serie A sia all’estero, però finora non c’è stato alcuno sviluppo concreto neppure per lui. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, in questo momento il centrocampista francese è in trattativa con il Sassuolo. Ma non è ancora convinto di andare a giocare nella squadra neopromossa allenata da Fabio Grosso. Vedremo se la situazione si sbloccherà nei prossimi giorni.

Considerando che il suo contratto scade l’anno prossimo, Adli può lasciare il Milan per un prezzo basso. Potrebbero bastare 5-6 milioni di euro. Il Sassuolo spera di riuscire a convincerlo nei prossimi giorni. Sicuramente sarebbe al centro del progetto, giocherebbe con continuità. Non rimane che attendere per capire che evoluzione avrà questa vicenda.