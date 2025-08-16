Non convocato e via libera per l’attaccante: Milan ad un passo

Il giocatore non è stato convocato per la prima partita di campionato, ora il Milan può approfittarne: via libera per il bomber

Mancano due settimane alla fine di questo calciomercato estivo. Il Milan era partito piuttosto male: ad inizio ritiro, era arrivato soltanto Samuele Ricci, oltre allo svincolato Luka Modric che però si è unito alla squadra soltanto alla fine di luglio. Poi però c’è stata un’accelerazione importante: nel giro di poche settimane, dopo aver ceduto Reijnders e Theo Hernandez (ai quali poi dopo si è aggiunto anche Malick Thiaw, un altro titolare), Igli Tare ha chiuso tante operazioni in entrata e adesso, quando manca poco alla fine, manca all’appello soltanto un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez e per completare il reparto.

Il Milan ha scelto Rasmus Hojlund: nei giorni scorsi, c’era grande ottimismo per la buona riuscita della trattativa, ma nelle ultime ore le indiscrezioni sono cambiate. Il danese vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo, mentre il Milan ha un accordo per un prestito con diritto di riscatto. Si proseguirà a parlarne nei prossimi giorni ma c’è un limite, dopodiché Tare andrà su un altro profilo. E chissà che non possa esserci un importante ritorno di fiamma.

Niente Hojlund? Ecco l’opportunità dalla Francia

Fra i nomi fatti per l’attacco del Milan, nelle scorse settimane, c’è anche quello di Breel Embolo, in uscita dal Monaco. Il giocatore piace particolarmente a Geoffrey Moncada, sempre molto attento al mercato francese. Lo svizzero vuole cambiare aria: a 28 anni, e con un contratto in scadenza a giugno 2026, vorrebbe cogliere una importante opportunità di carriera e i rossoneri sembrano interessati, nel caso, ad offrirgliela.

In questi minuti è arrivata una importante notizia per questa possibilità: Embolo infatti è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita di oggi contro il Le Havre del Monaco, valida per la prima giornata di Ligue 1 (che si è aperta ieri con la sconfitta del Marsiglia di De Zerbi contro il Rennes). L’assenza dell’attaccante svizzero fa molto rumore perché, a questo punto, è facile immaginare che la cessione è d’obbligo. Il Milan potrebbe tenere aperta questa opportunità come ultima spiaggia se non dovessero andare bene le cose con Hojlund ed, eventualmente, con Dusan Vlahovic, che resta nei pensieri di Tare se la Juventus dovesse aprire ad operazioni vantaggiose. Non ci resta che attendere: i prossimi giorni sono decisivi perché il direttore sportivo vuole dare ad Allegri la rosa al completo in tempo per la prima di campionato contro la Cremonese.