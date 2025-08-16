Rescinde il contratto e lascia l’Arabia: Milan, che occasione per l’attacco

Caccia aperta al nuovo attaccante in queste ultime settimane di mercato: c’è un’occasione a costo zero dall’Arabia che farebbe al caso di Allegri

Il Milan, come è ormai noto, è alla ricerca di un attaccante. Santiago Gimenez da solo non basta: rientrato in ritardo rispetto agli altri dalle vacanze per gli impegni col Messico, è sceso in campo contro il Leeds dal primo minuto una settimana fa e ha subito lasciato il segno con un gol. Da quando è arrivato a gennaio, nonostante le grosse difficoltà della squadra, l’ex Feyenoord ha avuto una buona continuità per quanto riguarda i numeri. Le prestazioni non hanno sempre convinto, ma era difficile farlo in un contesto come quello dell’ultimo Milan di Sergio Conceicao. Adesso è tutto diverso e lui è pronto a giocarsi le sue carte e la titolarità, ma il Milan vuole un altro attaccante e con altre caratteristiche. La trattativa più calda è quella per Rasmus Hojlund come vi raccontiamo ormai da giorni, ma occhio alle sorprese da qui a fine mercato, sempre dietro l’angolo.

L’Al Hilal gli paga la buonuscita: l’attaccante si libera a zero

Il Milan ha già in mano un accordo col Manchester United per un acquisto in prestito con diritto di riscatto. La formula non convince a pieno il giocatore, che vorrebbe restare in Inghilterra o al massimo trasferirsi in rossonero a titolo definitivo. Igli Tare, che ha trascorso diversi giorni a Londra nel corso di questa settimana, aspetterà ancora qualche giorno prima di lanciarsi su altri profili.

Hojlund è il preferito sotto tutti i punti di vista: per caratteristiche tecniche e anche per condizioni economiche favorevoli. Resta però una trattativa difficile perché l’ex Atalanta, nonostante una prima apertura al trasferimento, non è ancora del tutto convinto. La prima alternativa resta Dusan Vlahovic, con la Juventus che vorrebbe liberarsene presto: il mercato sta per finire e c’è il rischio che il serbo resti sul groppone per un altro anno senza un ruolo nel progetto tecnico di Tudor. A proposito di opportunità di mercato, ce n’è una che arriva dall’Arabia Saudita: dopo l’arrivo di Darwin Nunez dal Liverpool, l’Al-Hilal è pronto a rescindere il contratto di Aleksander Mitrovic (tramite pagamento di una ricchissima buonuscita).

L’ex Fulham si libererebbe quindi a costo zero e potrebbe diventare un’occasione per il Milan, come proposto anche dall’avvocato Felice Raimondo sui suoi profili social. Un nome di grande qualità e di esperienza che alzerebbe certamente il livello, e anche a costi nettamente favorevoli. Chissà che in via Aldo Rossi non ci stiano facendo un pensierino, anche se non è un acquisto in linea con i soliti affari rossoneri.