Annuncio e conferma: l’attaccante se ne va: ribaltone nel mercato del Milan

Hojlund primo obiettivo, ma i rossoneri devono valutare anche alternative: per una di queste ci sono stati contatti diretti.

L’acquisto di un nuovo centravanti rappresenta una priorità del Milan in quest’ultima fase del calciomercato estivo. Forse arriverà anche un altro difensore centrale, però ingaggiare un attaccante capace di dare un buon contributo in termini di gol è fondamentale.

Massimiliano Allegri ha fiducia in Santiago Gimenez, però vuole anche una prima punta alternativa di ottimo livello. Si può innescare una sana concorrenza che potrebbe portare benefici. Dopo aver sondato la possibilità di comprare Dusan Vlahovic dalla Juventus e aver constatato che non c’erano le condizioni per farlo, Igli Tare si è buttato su Rasmus Hojlund.

Calciomercato Milan, dubbio Hojlund: alternativa dalla Premier?

La trattativa con il Manchester United e con il centravanti danese è in corso. I Red Devils hanno aperto alla possibilità di cedere con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, ma non c’è ancora accordo sulle cifre. Il Milan non vorrebbe spendere più di 40 milioni di euro potenziali (5+35), mentre il club inglese è partito da una richiesta di circa 50 complessivi. Le parti sono in contatto per arrivare a un’intesa, ma attenzione a un aspetto importante.

Infatti, Hojlund non è convinto della formula del trasferimento: in caso di partenza, vorrebbe la garanzia di rimanere al Milan e di non rientrare al Manchester United. Questo è un problema, anche se la società rossonera potrebbe accettare di inserire delle condizioni specifiche che farebbero scattare l’obbligo di riscatto. Ad esempio, si potrebbe legare l’acquisto del cartellino al numero di gol dell’ex Atalanta, il quale avrebbe nelle sue mani il suo futuro.

I prossimi 2-3 giorni saranno importantissimi per questa trattativa. Nel frattempo, Tare è costretto anche a valutare qualche nome alternativo. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato con l’agente Ali Barat del suo assistito Nicholas Jackson durante lo scorso weekend trascorso a Londra.

Per il Chelsea non è affatto un intoccabile, il Newcastle United, Aston Villa e il Crystal Palace sono tra i club che hanno manifestato un interesse nei suoi confronti. Il prezzo è molto alto, dall’Inghilterra è trapelato più volte che i Blues vorrebbero oltre 60 milioni di euro, cifra completamente fuori mercato per il Milan. La sensazione è che non ci siano possibilità di vedere l’ex Villarreal in maglia rossonera nella nuova stagione.