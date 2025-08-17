Pista clamorosamente riaperta, il Milan pronto a cederlo subito

Una pista importante si è improvvisamente riaperta in questi minuti, il Milan potrebbe così risolvere finalmente il problema

Poco più di dieci giorni alla fine del mercato e il Milan, per quanto riguarda almeno le entrate, si può ritene soddisfatto. Igli Tare ha occupato tutti gli slot rimasti vuoti, manca all’appello soltanto un attaccante. Di tempo per colmare questo vuoto ce n’è, anzi: stando a quanto filtra da via Aldo Rossi, c’è la forte volontà da parte del club di chiudere entro la prima giornata di Serie A contro la Cremonese. Sarà Hojlund? Nei giorni scorsi sembrava di sì, ma oggi le possibilità si sono un po’ ridotte. Il Manchester United e il giocatore chiedono maggiori garanzie sul riscatto, ma le cifre sono enormi (40-50 milioni) ed è più probabile che il Milan non lo faccia (a meno di una stagione da 30 gol).

L’alternativa numero uno è e resta Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus, ma devono verificarsi un aio di incastri per arrivare alla svolta definitiva. Breel Embolo resta sullo sfondo, ieri non convocato per Monaco-Le Havre. Aspettiamoci comunque anche una possibile sorpresa. Una cosa è certa: Santiago Gimenez ha bisogno di un compagno di reparto, per una questione numerica e per caratteristiche. Intanto però si lavora anche sulle cessioni.

Il Milan pronto a cedere Bennacer, possibile ritorno

Quando siamo al 17 agosto, il Milan non ha ancora trovato sistemazioni per Yunus Musah, per Noah Okafor e per Samuel Chukwueze. Difficile che alla fine si possano cedere tutti e tre in così pochi giorni, ma tutto può succedere. Oltre a loro, poi, ci sono due situazioni molto delicate: Yacine Adli, che intanto si sta allenando col Milan Futuro di Massimo Oddo, e Ismael Bennacer, mai rientrato a Milanello dopo il prestito al Marsiglia.

Di recente ci sono stati nuovi interessamenti dall’Arabia Saudita, ma l’algerino aspetta una sola chiamata: quella del Marsiglia. L’ex Empoli vuole tornare in Francia e da Roberto Da Zerbi, che si aspetta rinforzi dopo la sconfitta alla prima di campionato contro il Rennes con un uomo in più. L’algerino è sempre nella sua lista dei desideri: a giugno non è stato riscattato perché la cifra era ritenuta troppo alta, ma ad altre condizioni si può fare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembra che la pista si sia concretamente riaperta: c’è quindi attesa nei prossimi giorni per una nuova offensiva da parte di Mehdi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, per convincere il Milan a dire sì. Serve un’offerta a titolo definitivo.