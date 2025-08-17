Un bomber per Allegri prima di Milan-Cremonese, tutti i dettagli

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per completare questo mercato e la rosa: Allegri lo vorrebbe prima della gara con la Cremonese

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo. Il Milan è stato fra le squadre più attive, sia in entrata che in uscita: dopo le grosse cessioni, Igli Tare ha potuto finalmente comprare, e ha chiuso molte operazioni importanti. La più difficile è stata senza ombra di dubbio quella per Ardon Jashari, durata oltre due mesi: un lungo tira e molla con il Club Brugge che alla fine si è concluso in maniera positiva, per fortuna. Un affare da oltre 35 milioni fra parte fissa e bonus.

A lui, poi, si sono aggiunti altri due centrocampisti (Ricci, Modric) e poi altri acquisti: Estupinan come erede di Theo Hernandez, Athekame nuovo terzino destro, De Winter per sostituire Malick Thiaw. All’appello, per completare l’opera, manca soltanto un centravanti: al momento il reparto d’attacco è coperto dal solo Santiago Gimenez (ma occhio a Noah Okafor, ancora in rosa a pochi giorni dalla fine del mercato). L’uomo scelto da Tare è Rasmus Hojlund del Manchester United, ma l’operazione, che sembrava molto vicina ad una svolta nei giorni scorsi, si sta complicando.

Colpo Hojlund, la situazione e le alternative

Tare e Allegri vorrebbero chiudere la questione prima della partita contro la Cremonese di apertura del nuovo campionato. In questo modo, l’allenatore avrebbe una rosa completa in netto anticipo contro ogni pronostico visto com’era iniziato questo mercato. Hojlund resta la prima scelta: è il giocatore che, per caratteristiche, convince di più Allegri e anche il direttore sportivo, un perfetto elemento complementare a Gimenez, per giocare al suo posto ma anche in tandem.

Si era parlato nei giorni scorsi di un accordo già raggiunto fra club, ma la Gazzetta dello Sport di oggi ha altre informazioni. Il Milan ha proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto a 40 milioni, i Red Devils invece di milioni per l’acquisto a titolo definitivo fra un anno ne chiedono 50. Inoltre, il giocatore stesso non appare ancora del tutto convinto: vorrebbe restare allo United e, soprattutto, preferirebbe, nel caso, una cessione a titolo definitivo e garanzie sul suo futuro. Ad oggi, però, i rossoneri non possono dargliele: già adesso è difficile immaginare che il Milan lo riscatti a 40 milioni… Le alternative: Vlahovic resta sullo sfondo, occhio alla situazione Embolo (non convocato ieri dal Monaco per la gara col Le Havre) e altre possibili sorprese.