Infortunio Leao, cosa è successo in Milan-Bari e quando rientra: i dettagli

Il portoghese è stato sostituito subito dopo il gol segnato di testa che ha sbloccato la gara: cosa è successo e quando rientra

Buona la prima per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno risolto la pratica Bari, che nascondeva delle insidie seppur avversario di molto inferiore, grazie al due a zero costruito in un noiosissimo San Siro; i 70mila paganti sembravano non esserci (a causa dell’assenza della Curva Sud), ad eccezione dei 5mila del settore ospiti. La prima rete ufficiale della stagione è di Rafael Leao: è la prima volta che ci riesce da quando veste la maglia del Milan.

La partita del portoghese però è durata pochissimo: subito dopo la rete, infatti, ha chiesto il cambio dopo l’intervento dello staff medico. Un problema di natura muscolare al polpaccio che lo ha costretto a fermarsi. Al termine della gara, durante il giro di campo dei giocatori, lo abbiamo visto zoppicare, ma è fisiologico dopo un problema simile. Come raccolto da MilanLive.it, Leao ha infatti accusato un indurimento del polpaccio e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Infortunio Leao, tutti i dettagli

Al momento della sostituzione, c’era grande preoccupazione sul volto di tutti a San Siro: dai membri della panchina ai tifosi sugli spalti. Nelle prossime ore sosterrà gli esami strumentali che daranno una diagnosi definitiva, ma non sembra esserci allarme in casa rossonera per le condizioni dell’ex Lille e Sporting Lisbona. Non ci resta che attendere quindi per avere un quadro più completo, nel frattempo Allegri (assenza in panchina ieri per squalifica) è al lavoro per preparare la prima giornata di campionato.

Il Milan giocherà contro la Cremonese al debutto in questa nuova Serie A: lo farà sabato 23 agosto di nuovo a San Siro. Se Leao ci sarà o meno, lo scopriremo a breve. Anche ieri, come nel corso di tutta la Pre Season, Allegri ha scelto di schierarlo come attaccante in un sistema di gioco senza riferimenti. I rossoneri contro il Bari erano schierati con una difesa a quattro, con Tomori nel ruolo di terzino bloccato per permettere ad Estupinan di attaccare di più dall’altro lato. Ricci e Fofana in costruzione, Saelemaekers a destra e con Loftus-Cheek, Pulisic e Leao molto mobili alla ricerca della giusta posizione. Al momento dell’uscita del portoghese, con Gimenez abbiamo visto invece un riferimento. Una cosa è certa: lo stop di Leao, anche se non grave, deve far scattare l’allarme a Casa Milan sulla necessità di rinforzare l’attacco con altre opzioni. Hojlund resta la prima scelta ma, come confermato anche da Tare, Vlahovic resta un’idea.