Okafor lascia il Milan, cessione vicinissima: le cifre dell’affare

Lo svizzero sembra prossimo a cambiare squadra e campionato: le ultime news di mercato sul suo futuro.

Siamo nell’ultima fase della sessione estiva del calciomercato e il Milan vuole accelerare alcune operazioni sia in entrata sia in uscita. Non è un segreto che ci sia l’obiettivo di comprare un nuovo attaccante, al tempo stesso è necessario fare alcune cessioni. Più giocatori non sono considerati importanti per il progetto di Massimiliano Allegri.

Tra coloro che non sono intoccabili c’è Noah Okafor, reduce da una stagione non esaltante. I mesi di prestito al Napoli sono stati anonimi e non hanno certamente aiutato ad aumentare la sua valutazione di mercato. Comunque, lo svizzero si è presentato in forma a Milanello e ha cercato di dare il massimo per convincere Allegri e tutto l’ambiente rossonero. Nonostante l’impegno e alcuni spunti interessanti nelle partite estive, il suo futuro sembra essere altrove.

Milan, Okafor in Premier League: i dettagli

Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, il Leeds United è vicino all’acquisto di Okafor. Oggi è stata presentata un’offerta da oltre 20 milioni di euro al Milan, mentre per il giocatore è pronto un contratto fino a giugno 2029 con opzione per il 2030. Lo svizzero ha aperto alla destinazione, l’allenatore Daniel Farke spinge per averlo nella sua squadra. C’è fiducia di poter arrivare a chiudere l’operazione nelle prossime ore, i contatti tra le parti sono costanti.

I soldi derivanti dalla cessione di Okafor potrebbero essere risorse da investire nell’acquisto di un nuovo attaccante. Quei 20 milioni di euro basterebbero, ad esempio, per convincere la Juventus a vendere Dusan Vlahovic. Il grande problema è convincere il serbo ad accettare uno stipendio di 5-6 milioni di euro netti annui, quindi molto inferiore a quello da circa 12 che percepisce a Torino.

Un altro attaccante trattato da Igli Tare è Rasmus Hojlund, per il quale non c’è ancora accordo né con il Manchester United né con il giocatore stesso. I Red Devils hanno aperto alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto, però sulle cifre c’è un po’ di distanza. Per quanto concerne il danese, la formula del trasferimento non lo convince: preferirebbe essere sicuro di rimanere a Milano e di non tornare a Manchester. Sullo sfondo, non mancano nomi alternativi. Vedremo chi arriverà alla corte di Massimiliano Allegri.