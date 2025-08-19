Clamoroso Hojlund: né Milan e né Napoli, nuova destinazione in Italia

Possibile clamoroso colpo di scena per Rasmus Hojlund: per l’attaccante danese niente Milan né Napoli, destinazione a sorpresa

Rasmus Hojlund continua ad essere uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Igli Tare per l’attacco del Milan. I rossoneri lo considerano l’uomo giusto per una serie di motivi: per costi e formula dell’operazione, entrambi molto vantaggiosi, e per le caratteristiche tecniche del giocatore, diverso da Santiago Gimenez e complementare. La trattativa, solo pochi giorni, sembrava vicina alla definizione, ma poi qualcosa è andato storto. Il giocatore non è mai stato pienamente convinto, così come i Red Devils cercavano maggiori garanzie sul riscatto. Ecco quindi che l’affare, ad oggi, è meno probabile rispetto a qualche ora fa, complice anche l’inserimento del Napoli, alla ricerca disperata di una punta dopo l’infortunio grave di Romelu Lukaku, out per i prossimi tre mesi. Antonio Conte apprezza le qualità del danese e ci sta provando, innescando così un derby italiano di mercato fra il Milan e il Napoli per l’acquisto dell’ex Atalanta. E, a proposito dell’Atalanta, attenzione ad un clamoroso scenario.

Colpo di scena Hojlund, i dettagli

Gli orobici stanno ancora cercando un sostituto di Mateo Retegui, venduto in Arabia Saudita per la cifra spaventosa di 70 milioni. In più c’è ancora la questione Lookman a tenere banco: il nigeriano è tornato oggi a Zingonia e si cerca ancora una soluzione che possa soddisfare tutti. La società di Percassi era in trattative avanzate con il Fulham per Rodrigo Muniz, forte attaccante brasiliano, ma attenzione ad un possibile colpo di scena.

Secondo quanto riportato da The Athletic, l’Atalanta starebbe pensando al ritorno di Hojlund a Bergamo. Il danese ha lasciato la Lombardia due anni fa dopo un solo anno per una cifra spaventosa: il Manchester United decise di puntare su di lui con un investimento da oltre 70 milioni. Quei soldi spesi però non sono stati ripagati sul campo: Hojlund, come qualsiasi altro giocatore passato da Manchester sponda United, non ha avuto il rendimento che ci si aspettava e adesso è stato rimpiazzato da Sesko. Gli inglesi vogliono cederlo il prima possibile, lui vorrebbe restare, o al massimo cerca un progetto con maggiori garanzie. L’idea di tornare all’Atalanta potrebbe essere quella definitiva e migliore per lui. Vedremo se si verificherà questo incredibile scenario o se, invece, avranno la meglio una fra Napoli e Milan. I rossoneri sono forti anche su Dusan Vlahovic, che rappresenta una grossa opportunità di mercato.