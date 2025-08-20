Un danese per l’attacco del Milan ma non è Hojlund: colpo a sorpresa dal Portogallo

Il giocatore è stato proposto al Milan per l’attacco: anche lui è danese come Hojlund, ma è ancora più giovane e costa 30 milioni

Continua l’affannosa ricerca del Milan del nuovo attaccante. Dopo aver sistemato tutti gli altri reparti, compresa la difesa dopo l’uscita di Thiaw e l’entrata di De Winter, ora l’attenzione di Igli Tare e dei dirigenti rossoneri è tutta sul centravanti. Al momento, ce n’è soltanto uno in rosa: è Santiago Gimenez, che sostituirà Rafael Leao, infortunatosi al polpaccio contro il Bari, per la prima giornata di campionato di sabato sera a San Siro con la Cremonese. L’idea di Tare e di Allegri, però, è di aggiungere un altro tassello: non solo per una questione numerica ma anche per caratteristiche.

Sembra piuttosto evidente che quelle dell’ex Feyenoord non convincono a pieno l’allenatore, e per questo si sta cercando un altro titolare. Hojlund è stato ad un passo la scorsa settimana, adesso è di nuovo in vantaggio Dusan Vlahovic. Attenzione però come sempre alle sorprese: come accaduto in difesa, con l’arrivo di De Winter mentre tutti parlavano di Leoni o di Comuzzo, ecco che anche per l’attacco potrebbe avere la meglio… il terzo incomodo. Ed è un nome davvero sorprendente.

Dallo Sporting Lisbona al Milan, proposto Harder

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, e confermato anche dalla Gazzetta dello Sport, al Milan è stato proposto in queste ore il profilo di Conrad Harder. 5 gol nelle 28 presenze della passata stagione, di cui soltanto 6 da titolare: ha soltanto 20 anni, compiuti in questo 2025 (è un classe 2005) e promette davvero molto bene. Lo Sporting Lisbona, che ne detiene il cartellino (e che pensava di dargli l’eredità di Gyokeres, passato all’Arsenal in questo mercato), potrebbe accontentarsi di 28 milioni per la cessione.

Harder, come tutti i giocatori nelle big portoghesi, ha una clausola rescissoria enorme da 80 milioni, ma è chiaro che in questo momento non vale quei soldi e che meno di 30 potrebbero bastarne per acquistarlo subito. Il Milan riflette: con lui si farebbe un acquisto per il presente ma soprattutto per il futuro, un investimento in piena regola, insomma. Le sue sono caratteristiche molto importanti e gli addetti ai lavori sono pronti a scommettere su un grande futuro. Da qui però nascono le riflessioni in casa rossonera: si cerca un profilo già pronto o un giovane da far crescere nel tempo? Nel primo caso, il miglior profilo è quello di Vlahovic, che conosce il campionato e conosce soprattutto Allegri. Aperta anche la pista Hojlund, nonostante gli inserimenti di Atalanta e Napoli. Complicata quella per Nickolas Jackson del Chelsea, accostato in queste ore anche all’Aston Villa.