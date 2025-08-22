L’acquisto rovina i piani del Milan: salta la cessione

A grande sorpresa, una squadra di Serie A ha acquistato un centrocampista di grande spessore: rischia di saltare una cessione in casa Milan

Il Milan, ad oggi, è stata una delle squadre più attive sul calciomercato. Dopo un ottavo posto in classifica, che ha sancito la fine e il fallimento del progetto targato Furlani e Moncada, c’era bisogno di qualche cambiamento, anche se questo continuo fare e disfare va avanti da diverso tempo. La speranza è che con Tare direttore sportivo e con Allegri in panchina possa essere l’alba di un nuovo inizio al quale dare continuità; obiettivo difficile se tutti i giocatori sono in vendita al prezzo giusto, come succede ai rossoneri da quando Paolo Maldini è stato mandato via.

Abbiamo quindi parlato dei tanti acquisti: l’ultimo è Victor Boniface, atteso a Milano oggi per le visite mediche e per la firma sul contratto, che dovrebbe arrivare domani in mattinata (potrebbe essere in tribuna a San Siro per assistere al match). Tante operazioni anche in uscita, e anche piuttosto importanti, ma ci sono ancora diversi giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Allegri e che devono essere venduti.

Matic torna in Serie A, guai per il Milan

In attesa di capire cosa accadrà con Ismael Bennacer, che non è mai rientrato a Milanello dopo la fine del prestito col Marsiglia, il Milan sta cercando anche nuova sistemazione per Yacine Adli, che invece si sta allenando con il Milan Futuro dallo scorso inizio luglio. Per lui qualche club si è fatto avanti, ma il francese non era convinto di nessuna delle opzioni. La più concreta è quella che porta direttamente a Reggio Emilia.

Il Sassuolo infatti spinge per avere Adli da tempo, e l’idea resta possibile nonostante l’ultimo arrivo. I neroverdi infatti hanno messo a segno un colpo molto importante: è in arrivo Nemanja Matic, centrocampista di grande spessore che in Italia ha già vestito la maglia della Roma e che era svincolato dopo la fine del contratto col Lione. A 37 anni, l’ex Manchester United e Chelsea vuole mettersi ancora in gioco e ha deciso di farlo con il Sassuolo neopromosso. L’arrivo del serbo non esclude però quello di Adli: il francese resta ancora fra gli obiettivi di Carnevali, ma bisogna convincere il giocatore ad accettare. Il rischio per il Milan è un altro caso alla Divock Origi, e cioè tenere a libro paga un elemento che non giocherà mai. Lo stesso vale per Bennacer: il tempo stringe e Tare deve trovare una soluzione il prima possibile.