Milan, pronto l’acquisto da 30 milioni se salta Boniface: è già deciso

Il colpo Boniface rischia di saltare a causa dei dubbi sulle sue condizioni fisiche dopo le visite mediche. L’alternativa è già decisa

L’affare Victor Boniface è a rischio. Ieri il nigeriano è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche: un lunghissimo iter, iniziato subito a La Madonnina e poi al Centro Ambrosiano per l’idoneità come di consueto. Dopodiché, la società rossonera ha chiesto ulteriori controlli: il motivo è legato ai tanti problemi fisici accusati dal giocatore nelle ultime stagioni. Prima di acquistarlo, nonostante si tratti solo di un prestito con diritto di riscatto, Giorgio Furlani vuole essere certo al 100% che sia fisicamente integro e arruolabile.

A quanto pare, però, nemmeno il supplemento di visite di ieri è bastato: Boniface farà altri controlli oggi e non è da escludere che la decisione di fargli firmare o meno il contratto possa essere rimandata a dopo Milan-Cremonese. Nel frattempo la società si guarda intorno alla ricerca di eventuali nuove soluzioni. Ce n’è una che piace particolarmente ad una parte della dirigenza: arriva dal Portogallo ed è giovanissimo.

Boniface a rischio, il Milan ha già pronta l’alternativa

Il Milan continua ad essere vigile in merito alla situazione di Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Il suo nome è stato accostato ai rossoneri già da qualche giorno, prima che si chiudesse per Boniface. Era stato proposto e con un prezzo di acquisto molto più basso rispetto alla clausola rescissoria, ma pur sempre ad un costo importante: 30 milioni. Furlani però sta prendendo in considerazione questa possibilità perché sarebbe un investimento in pieno stile RedBird.

Harder è un classe 2005 ed è considerato dagli addetti ai lavori come uno dei talenti più interessanti del calcio portoghese. Una prima punta abile e mobile che può quindi agire anche da seconda punta o più largo. Con lui il Milan inserirebbe in rosa un elemento per il presente e per il futuro sul quale lavorare con grande cura e attenzione. Di certo però Allegri si ritroverebbe con un giocatore da aspettare e non pronto, come invece sarebbe Boniface. A quel punto è più facile pensare ad un Santiago Gimenez come primo riferimento offensivo in assenza di Leao o di Pulisic, con Harder pronto a dare il suo contributo quando c’è l’opportunità.

Questa possibilità di mercato è strettamente legata a quello che accadrà con Boniface, ma attenzione a cosa può succedere da qui a fine agosto con Gimenez: lui spinge per restare e nelle ultime ore sui social ha allontanato ogni tipo di indiscrezione, ma se dovesse arrivare qualche offerta importante, il Milan la prenderà ovviamente inevitabilmente in considerazione. E a quel punto, pensare ad un doppio colpo Boniface più Harder non è da escludere.