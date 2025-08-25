Incontro a Casa Milan per l’attaccante: accordo totale a un passo!

La dirigenza rossonera sta cercando di portare ad Allegri un nuovo centravanti: gli ultimi aggiornamenti.

Sfumato l’ingaggio di Victor Boniface, tornato a Leverkusen dopo le visite mediche, il Milan vuole chiudere a breve l’acquisto di una punta. Difficile arrivare a Dusan Vlahovic, molto gradito a Massimiliano Allegri, Igli Tare sta provando a comprare un altro attaccante.

Si tratta di Conrad Harder, 20enne danese che milita nello Sporting CP. Nei suoi piani avrebbe dovuto essere il titolare al posto del partente Viktor Gyokeres, ma il club di Lisbona ha comprato Luis Suarez dall’Almeria e proprio quest’ultimo è la prima scelta dell’allenatore Rui Borges. L’ex Nordjaelland vuole essere al centro di un progetto tecnico e giocare con continuità.

Calciomercato Milan, affare Harder: le ultime news

Proprio nell’ottica di avere un elevato minutaggio, Harder aveva detto sì al trasferimento al Rennes. La squadra francese è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo la cessione di Kalimuendo al Nottingham Forest e può essere una destinazione ideale per la sua crescita.

Ma il Milan, che aveva preso contatti già prima della vicenda Boniface, è piombato con decisione sul giocatore. Ha raggiunto un accordo con lo Sporting CP sulla base di 24 milioni di euro fissi più 3 di bonus e adesso sta trattando con l’entourage del danese per quanto riguarda il contratto.

Stamattina a Casa Milan è andato in scena un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente di Harder per trovare un accordo. C’è fiducia di riuscire ad arrivare alla fumata bianca, così da consegnare ad Allegri un innesto in un ruolo nel quale oggi c’è solo Santiago Gimenez, punta che per caratteristiche non sembra convincere completamente l’allenatore toscano.