La cessione sblocca l’affare: ora l’addio al Milan è ad un passo

I rossoneri potrebbero fare un’altra cessione in questi ultimi giorni di mercato: l’incastro giusto sta per verificarsi, ci siamo quasi

Milan assoluto protagonista di questo calciomercato, e lo sarà anche in questa ultima settimana. La questione attaccante è risolta: dopo aver rinunciato a Victor Boniface, alla fine i rossoneri hanno deciso di investire oltre 20 milioni per Conrad Harder dello Sporting Lisbona. L’affare è stato avanzato: nel giro di qualche ora, potrebbe essere definito. Ma il mercato non è finito qui, perché Tare e Furlani potrebbero regalare a Massimiliano Allegri altri rinforzi dopo la brutta sconfitta contro la Cremonese al debutto in campionato.

Il primo potrebbe essere un centrocampista: è Giovanni Fabbian del Bologna, per il quale ci sono concreti contatti in corso. L’affare potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 15 milioni. Occhio anche all’arrivo di un difensore centrale, fondamentale per completare al meglio il reparto. Ma per fare spazio a questi nuovi acquisti c’è bisogno di altre uscite e una di queste si potrebbe concretizzare nelle prossime ore. Si tratta di uno dei giocatori messi sul mercato fin dall’inizio dell’estate in casa rossonera.

L’affare si sblocca: ora Musah può essere ceduto

Nel mese di giugno, Yunus Musah è stato molto vicino al Napoli. La trattativa non si è conclusa in maniera positiva per il mancato accordo fra le due società. L’americano è rimasto così a disposizione di Allegri, e ha avuto anche possibilità di giocare nel corso della Pre Season. L’allenatore, tra l’altro, apprezza le qualità del centrocampista ex Valencia, ma il Milan lo ha messo sul mercato e spera di mandarlo via entro la fine del mercato.

Nelle ultime settimane si è fatta avanti con forza la possibilità Atalanta. Gli uomini di Ivan Juric ieri hanno debuttato in campionato contro il Pisa con il risultato di 1-1: l’allenatore croato cerca rinforzi e le qualità di Musah piacciono e non poco. Per prendere l’americano, però, c’è bisogno di una cessione e, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe fargli spazio Marco Brescianini: a sorpresa, il Napoli, molto vicino a lui un anno fa, è tornato sulle sue tracce e lo vorrebbe aggiungere alla rosa di Antonio Conte. La cessione dell’ex Milan libererebbe quindi lo spazio in rosa e nel bilancio per inserire Musah. Sono giorni caldissimi per questo mercato e l’americano attende novità sul suo futuro. Bergamo potrebbe essere un’ottima soluzione per lui. Il Milan spera di cederlo a titolo definitivo.