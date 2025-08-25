Niente Rabiot, ecco il nuovo centrocampista scelto dal Milan: colpo da 15 milioni

I rossoneri vogliono rinforzare ulteriormente il centrocampo e accontentare Allegri: l’obiettivo è un italiano che costa 15 milioni

Il Milan è stata una delle squadre più attive di questo mercato estivo e lo sarà fino alla fine. La sconfitta contro la Cremonese al debutto in campionato ha fatto scattare l’allarme: c’è bisogno di ulteriori rinforzi per Massimiliano Allegri, che ha comunque grosse responsabilità sul ko di sabato scorso contro gli uomini di Davide Nicola (non c’è di certo bisogno di fare altro mercato per battere la neopromossa). La narrazione è cambiata radicalmente rispetto all’anno scorso: nella stessa situazione, più o meno, c’erano già le prime sentenze su Paulo Fonseca, adesso invece Allegri è una vittima.

Ieri l’allenatore ha fatto visita ai dirigenti a Casa Milan per fare il punto della situazione del mercato: dopo aver rinunciato definitivamente a Victor Boniface, la società ha deciso di investire su Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Ma questo finale di mercato dei rossoneri non si limiterà solo all’attacco: l’allenatore vorrebbe anche un rinforzo a centrocampo, nonostante gli arrivi di Ricci, Jashari e Modric, e a quanto pare è stato individuato l’obiettivo.

Il Milan compra anche a centrocampo: nome a sorpresa

Non è Adrien Rabiot, come in molti credevano. Il centrocampista francese potrebbe essere reintegrato al Marsiglia, come rivelato da Roberto De Zerbi dopo la vittoria per 5-2 col Rennes di sabato pomeriggio. Inoltre, i costi dell’ingaggio e non solo non rientrano nei parametri di Furlani e Cardinale. Ecco perché il Milan ha deciso di virare su un altro giocatore: si tratta di Giovanni Fabbian del Bologna, come rivelato da Pietro Balzano Prota sui suoi canali social.

La richiesta del club rossoblu è di circa 15 milioni per il centrocampista italiano, che ha tutte le caratteristiche per quello che cerca Allegri: capacità di inserimento e gol, un classico box to box che per certi versi somiglia a Rabiot ma anche a Loftus-Cheek. Il Milan sta provando a chiudere per qualche milione in meno: fra i 12 e i 13 milioni si può fare. Nuovi contatti sono previsti in giornata per arrivare ad una svolta, come rivelato da Matteo Moretto. La domanda è: ma serve davvero un altro innesto a centrocampo? Il rischio è creare grande confusione in un reparto dove ci sono anche Jashari, Ricci, Modric, Fofana, Loftus-Cheek e, almeno per adesso, Musah. Nel frattempo, la difesa continua ad essere fortemente lacunosa, senza un elemento di spicco che possa alzare il livello di qualità e di attenzione.