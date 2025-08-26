Blitz in Spagna di Moncada, svelato l’obiettivo: colpo a sorpresa last minute

Moncada è stato in Spagna ieri per vedere Siviglia-Getafe, in queste ore è stato svelato il motivo: c’è un giocatore nel mirino

Manca poco meno di una settimana alla fine del calciomercato. Il Milan è stato grande protagonista finora e promette di esserlo fino alla fine. La sconfitta contro la Cremonese ha riportato un po’ di caos in casa rossonera: Allegri è stato in sede domenica mattina per fare il punto della situazione e, rinunciato a Victor Boniface dopo le visite mediche, alla fine si è scelto di andare su Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Un affare da quasi 30 milioni fra parte fissa più bonus, profilo molto più in linea con le logiche finanziarie di Furlani (giocatore giovane facile da rivendere per rientrare dall’investimento o per fare plusvalenza): nel giro di poche ore, l’accordo coi portoghesi è andato a buon fine. L’arrivo è previsto dopo giovedì: prima del via libera definitivo, lo Sporting vuole prendere un sostituto. Ma gli affari in entrata potrebbero non essere finiti qui: il Milan è anche alla ricerca di un altro centrocampista se dovesse uscire Musah, il nome di Fabbian piace e ci sono stati già i primi contatti col Bologna, ma occhio alle sorprese.

Perché Moncada ha visto Siviglia-Getafe, ecco l’obiettivo

Nella giornata di ieri, Moncada è volato in Spagna per assistere a Siviglia-Getafe. Un blitz a sorpresa da parte del direttore tecnico rossonero, svelato in anteprima dal Chiringuito TV. C’era grande curiosità fra i tifosi per capire il motivo di questo viaggio e adesso è stato svelato. Sul taccuino dell’ex capo scout milanista c’è un centrocampista offensivo classe 2003 che potrebbe diventare un obiettivo per questi ultimi giorni e per rinforzare ulteriormente la trequarti di Allegri.

Il nome è quello di Christantus Uche, anche lui nigeriano come Boniface. Le caratteristiche sono quelle che cerca l’allenatore: è un centrocampista offensivo, mezzala o trequartista, con buona fisicità e molto abile nel riempire l’area e a portare gol. Con il Getafe, ha giocato 36 partite e ha segnato 5 gol. Il suo profilo piace particolarmente a Moncada, che lo ha visionato dal vivo ieri per avere ulteriori conferme sulle sue sensazioni. A lui si era interessato il Wolverhampton, che era pronto ad acquistarlo per 20 milioni: la trattativa era ben avviata per poi subire una frenata, probabilmente perché il giocatore ha saputo dell’interesse dei rossoneri per lui. Per prenderlo quindi serve arrivare a quella cifra o giù di lì, che è la classica spesa concessa da Giorgio Furlani per ogni acquisto.